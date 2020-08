Skutečné problémy nezmizí předvolebními dary

28. 8. 2020 / Boris Cvek

Jak jsem nedávno slyšel v rádiu: když máme toho půl bilionu, nemůže to být tak, že 18 miliard (BC: tedy jednorázových 6 tisíc pro každého důchodce) prostě zvládneme? Palčivé na tom je, že našim důchodcům se skutečně nežije dobře a mnozí z nich jsou na pokraji bídy nebo přímo v bídě (i když vzhledem k tomu, jak jsou v ČR obecně nízké příjmy, není u nás tak lehké dostat se do oficiální bídy, protože v ní jsme tak nějak už skoro všichni – a kdyby všichni umírali hlady, tak tu oficiálně žádná bída není, protože jsou na tom všichni stejně). Naši důchodci si jistě zaslouží šest tisíc korun, ba mnohem více. A to ne jako odškodné za covid, za roušky, ale proto, že přece chceme být civilizovaná západní země.

Chceme důstojný život, západní, civilizovaný život, pro důchodce i pro všechny. Paní poslankyně Richterová za piráty právem argumentuje (například v nedělních Otázkách V. Moravce), že bychom měli konečně vyřešit civilizovaným způsobem exekuce. Když už nic, tak aspoň pomoci tisícům lidí, kteří jsou bezprávně drženi v exekuční pasti, protože se sami neumějí práva dovolat. Místo toho tito lidé žijí mimo legální ekonomiku, do které by mohli dávno přispívat daněmi a odvody ze své práce. Ale to není téma. Prý to blokuje pan Faltýnek z Ano.

Šest tisíc pro důchodce nic z našeho zaostávání za západními zeměmi nevyřeší. Nikomu se tím neposkytne možnost žít v civilizovanějším prostředí. Ale jistě je to lepší než nic. Hnutí STAN prý přišlo s tím, že by se podobné peníze měly vyplatit i rodičům samoživitelům. Ano, mnoha lidem by se mělo vyplatit mnoho peněz. Mnoho lidí u nás je nezaslouženě chudých, ba dokonce žije v bídě, i když nikoli té oficiální. Jenže bída a chudoba je důsledkem problémů, které jsou systémové. A systémové problémy budou přinášet hlubší bídu a chudobu, jakmile dojde k ekonomické krizi, která je zřejmě nevyhnutelně před námi. Bez ohledu na předvolební dary.