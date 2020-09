"Vidíš, není to tak zlé, jak si vy lidi v zahraničí myslíte," řekl mi kamarád. "Alespoň Vratislav je pořád ještě velmi tolerantní město."

V tu chvíli se z budovy za radnicí objevili dva příslušníci městské policie. Doprovázeli dva muže, kteří požadovali, aby byla vlajka LGBT odstraněna. Hned ji začali odstraňovat a policisté zajistili, aby nikdo to odstraňování nenarušil.

"No jo, jasně, nelíp si ji vem na sebe, ty zasranej teplouši," vyjádřil se muž stojící za námi a rychle zmizel, když se k němu obrátil můj kamarád se spuštěnou videokamerou na mobilu.

Mezitím transgenderová aktivistka, protizákonně zatčená za útok na jedno takovéto vozidlo byla propuštěna z vězení. Okamžitě zveřejnila svou fotografii, jak signalizuje vulgárním gestem vůči Polsku:

Avšak alespoň soudnictví konečně funguje tak, jak by mělo. Poté, co městská policie ve Vratislavi pohnala k soudu protipotratového aktivistu za to, že na transparenty ve městě umístil fotografie poškozených nenarozených dětí, prokurátoři do případu zasáhli a zrušili ho. Mezitím ve Varšavě ministr spraveldnosti Zbigniew Ziobro spolu s generálním prokurátorem Zbigniewem Ziobrou osobně dohlíželi na vyšetřování, které prováděla skupina prokurátorů, které jmenoval Zbigniew Ziobro, ohledně zakládajícího kongresu organizace Solidární Polsko, strany Zbigniewa Ziobra, který se konal v Krakově v roce 2013. Tento kongres byl oficiálně uspořádán jako summit o globálním oteplování, aby pro něj bylo možno využít financování z EU. Avšak Zbiogniew Ziobro a Zbigniew Ziobro ve spolupráci se skupinou lidí závislých na Zbigniewu Ziobrovi zjistili, že Zbigniew Ziobro nespáchal žádné trestné činy. Je dobré vidět, že spravedlnosti bylo učiněno zadost. Škoda jen, že je to jen opravdu zvláštní Právo a spravedlnost.