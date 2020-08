Tisková zpráva

V úterý začíná rebelie Spolu za život hnutí Animal Rebellion. Uskuteční se hladovky i občanské neposlušnosti

31. 8. 2020

Několikadenní hladovkou před Strakovou akademií začne v úterý 1.9. v Praze týdenní rebelie Spolu za život, kterou vyhlásilo hnutí Animal Rebellion Česká Republika. V pátek 4. 9. od 14 do 18 hodin v parku Kinského zahrada (vstup od zastávky Švandovo divadlo) uspořádá hnutí tematické a vzdělávací workshopy pro širokou veřejnost. Cílem je mobilizovat a informovat veřejnost o klimatické krizi a živočišném průmyslu. V sobotu 5. 9. od 14 do 17 hodin se v ulici Karla Engliše uskuteční akce s názvem Pavučina lží (Web of lies), kterou Animal Rebellion pořádá ve stejný den na mnoha místech po celém světě. Cílem akce Pavučina lží je poukázat na fakt, že média neinformují adekvátně o živočišném průmyslu jako jedné z hlavních příčin klimatické krize. Po celý týden se v Praze odehrají také akce nenásilné občanské neposlušnosti.

Rebelie Spolu za život upozorňujena to, že stát selhává v řešení klimatické krize a ignoruje její souvislost s živočišným průmyslem a rybolovem. Hnutí Animal Rebellion požaduje ukončení živočišného průmyslu a rybolovu a přechod na spravedlivý a udržitelný rostlinný stravovací systém do roku 2025. Hnutí apeluje na média, aby začala informovat pravdivě o klimatické krizi, a Vládu České republiky žádá o vyhlášení stavu klimatické nouze.

Živočišný průmysl a rybolov patří mezi hlavní příčiny klimatické krize. Kromě toho jsou oba hlavní příčinou druhového vymírání, odlesňování, mrtvých zón v oceánech, znečištění vzduchu a vody, nedostatku vody a kolapsu ekosystémů.Živočišný průmysl zabírá 83 % celosvětové zemědělské půdy, ale poskytuje pouze18 % globálních kalorií – je vysoce neefektivní. Negativní důsledky klimatické krize, za kterou stojí také živočišný průmysl, zasáhnou statisíce lidí.

„Živočišný průmysl stojí mezi hlavními příčinami ekologického rozvratu ekosystémů a klimatické krize. Přesto vláda České republiky nadále umožňuje realizaci tohoto destruktivního podnikání. Nevidíme jinou možnost, než přistoupit k nenásilné občanské neposlušnosti. Je potřeba jednat hned a vyhlásit stav klimatické nouze a ukončit živočišný průmysl do roku 2025 tak, abychom zabránili nejvážnějším dopadům klimatické krize,“ vysvětluje důvody k rebelii Máša Matyášová.



