Je lepší zapálit jen malou svíčku než proklínat temnotu

31. 8. 2020 / Jan Čulík

prosím o vydání nové žádosti o dobrovolnou zbirku pro Patrika na úpravu bytu a pokud by to šlo na nákup elektrického vozíku. Jedná se o přestavbu koupelny dveří, futer a nájezdu manžel je na tom velmy špatně po zdravotní stránce nesmí syna vůbec zvedat ani zatěžovat srce a plíce.









Uvědomujeme si, že kromě případu pana Lofa a paní Cínové jsou zřejmě v ČR takovýchto případů tisíce. Měl by to řešit stát.





Jak však říkával spisovatel Josef Škvorecký, citoval klasika: Je lepší zapálit malou svíčku než proklínat temnotu. Prosíme, pomozte.





Číslo účtu paní Cínové je 2113754545/2700, IBAN: CZ752700 0000 0021 1375 4545



Vracíme se znovu k případu paní Marie Cínové ze Šluknova, která se stará v nevyhovujícím bytu o svého patnáctiletého invalidního syna na vozíčku. V bytě, v němž bydlí - viz fotografie - syna nemůže umýt, myje ho v kuchyni u dřezu. V květnu jsme se obrátili na veřejnost s prosbou, aby jí finančně pomohli, aby se mohla přestěhovat do bezbariérového bytu v Liberci. Přišlo 12 000 Kč, paní Cínová je za to nesmírně vděčná, bezbariérový byt si za to však nepořídí. Napsala:Psali jsme tu už několikrát, docela bezradně, jak je možné, že český stát nechává invalidní občany bez pomoci. Nechápeme, že si invalida musí z vlastních peněz koupit i mechanický vozík.Teď je zjevné, že se zdravotně postižení občané v ČR bouří - finanční příspěvek na jejich péči je nedostatečný. Jak informovaly Novinky.cz, v Praze se už k té věci konala demonstrace. S přesunováním syna, který je na kolečkovém křesle, paní Cínové pomáhal manžel, má však vážnou srdeční chorobu a v posledních dnech skončil v nemocnici na selhání srdce.Namísto hledání bezbariérového bytu se paní Cínová rozhodla nechat si vybudovat bezbariérový přístup do jejího nynějšího bytu a zadaptovat koupelnu tak, aby se do ní syn sám dostal, bez pomoci rodičů. Potřebuje na to ale 40 000 Kč.Paní Cínová píše: