Jak chránit ptáky před větrnými turbínami

2. 9. 2020

Mohla by neuvěřitelně jednoduchá změna radikálně snížit počet mrtvých ptáků kolem větrných turbín? Norští vědci předložili devítiletou studii, při níž pomalovali turbíny sytě černou barvou a sledovali 70 % pokles ztrát mezi ptáky, informuje Caroline Delbertová.

Ve studii se výzkumníci zaměřili na pasivní vizuální znamení, která jsou letícími ptáky snadno rozeznatelná a zapamatovatelná. Vysvětlují:

"Testovali jsme hypotézu, že nátěr by zvýšil viditelnost lopatek a že by to snížilo počet obětí na místě, ve větrné elektrárně Smøla v Norsku, s využitím přístupu předtím a potom a s výzkumem počtu obětí."

Pokud by všechny lopatky turbíny byly natřeny načerno, rotující zařízení by stále ještě nebylo pro ptáky dobře rozeznatelné. Takže v dané studii vědci navázali na předchozí zjištění a na každé turbíně namalovali načerno pouze jednu lopatku rotoru.

Elektrárna Smøla provozuje 68 turbín. "Mezi 1. a 8. srpnem 2013 byla jedna ze tří lopatek natřena načerno u čtyř z 2,1 MW turbín, u nichž byly v minulosti nalezeny kostry ptáků," vysvětlují autoři. Ty vědci hledali s pomocí speciálně vycvičených psů,

Pravidelné výzkumy na celé elektrárně mezi lety 2006-2016 zjistily 464 ptačích koster. Po namalování jednoho rotorového listu počet mrtvých ptáků ročně klesl v průměru o 71,9 %, ve srovnání s kontrolními turbínami.

Podrobnosti v angličtině: ZDE