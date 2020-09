Proč byl Navalnyj otráven novičokem?

3. 9. 2020



Navalnyj je už dlouho otevřeným kritikem korupce Kremlu. Svými investigacemi se zaměřoval na oligarchy, na bývalého premiéra Dmitrije Medveděva i na Putinova tiskového mluvčího Dmitrije Peskova. Navalnyj byl mnohokrát zatčen a dokonce se stal i terčem útoků. Avšak dát mu novičok do čaje, to je něčím o hodně víc. Cílem té operace zjevně bylo ho usmrtit nebo z něho udělat invalidu, píše Shaun Walker.

Jednou teorií je, že Putina znervóznily nedávné protesty, jak v Bělorusku i v Rusku na Dálném východě, kde místní lidi ve městě Chabarovsk už mnoho týdnů protestují proti propuštění populárního primátora. Putin je rozhodnut zabránit masovým demonstracím, k jakým dochází v Minsku proti Alexandru Lukašenkovi. Odstraněním hlavního opozičního politika v Rusku se takové demonstrace zdají o hodně méně pravděpodobné.Podle Davida Clarka, bývalého poradce nedávno zemřelého britského ministra zahraničí Robina Cooka, určitou roli zřejmě také hraje mezinárodní politika. Kreml předpokládá, že americké prezidentské volby v listopadu vyhraje znovu Donald Trump. Zároveň si je Putin vědom, že Bidenovo vítězství by znamenalo jiný a agresivnější přístup USA vůči Rusku. David Clark charakterizuje režim v Rusku jako zároveň drzý a arogantní, ale přitom i velmi nesebejistý.Charakteristickým tématem v Bílém domě, jinak proslulém chaosem a nefunkčností za Trumpovy vlády je Trumpovo podlézavé chování vůči Putinovi. Trump prý řekl Therese Mayové, že si nemyslí, že Rusové otrávili Skripalovy. Nikdo neočekává, že by Trump odsoudil útok novičokem na Navalného, nebo že by se zachoval jako Merkelová, která to ve středu otevřeně charakterizovala jako zločin a požadovala jednotnou reakci od NATO a od světových politiků.Putin zřejmě počítá s tím, že Evropany jejich rozčilení brzo přejde, stejně, jako se to stalo v případě Skripalových a v případě otrávení Litviněnka, řekl Clark. Dodal: "Putin si myslí, že do 12 měsíců se evropští politikové znovu začnou ucházet o normalizaci vztahů s Ruskem. Putin je přesvědčen, že západní politika se nijak neodlišuje od ruské politiky. Všechna ta demokracie, slušnost a liberalismus, to je podle něho jeho pokrytecká fasáda, vítězí vždycky jen holá moc."Jednou nezodpovězenou otázkou je, proč Moskva povolila, aby byl Navalnyj léčen v zahraničí, když věděla, že dříve nebo později bude objeven novičok v jeho organismu. Logický závěr: Moskva chce, aby to svět věděl.Podrobnosti v angličtině ZDE