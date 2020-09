Co když je rozsudek v případu vraždy novináře Kuciaka spravedlivý?

4. 9. 2020 / Boris Cvek

Ještě bych chtěl něco napsat k rozsudku ve věci vraždy pana Kuciaka a jeho snoubenky. Četl jsem, že obžalovaný mafián Kočner stejně půjde do vězení, takže je to vlastně jedno. Ale to je obrovský omyl.

Tady byl zavražděn novinář, zřejmě za svou investigativní práci proti mafii, a je naprosto nutné najít toho, kdo si vraždu objednal. Dokonce nejde tolik o to, aby byl viník potrestán, ale o to, aby bylo naprosto jasné, kdo na Slovensku, tedy v Evropské unii, platí vraždy novinářů, jaký k tomu měl motiv atd.