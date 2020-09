Úpadek amerického globálního řádu přinese více konfliktů

4. 9. 2020

Trumpova neúcta k multilateralismu a diplomacii umožnila zhoršení sporů na Blízkém východě a v Africe, upozorňuje Dnyanesh Kamat.

Vnitrostátní a mezistátní konflikty ve východním Středomoří, v Mozambiku a Iráku mohou vážně destabilizovat Afriku, Blízký východ a Evropu. A probíhající konflikty v těchto regionech se mohou velmi zhoršit.

To má dva hlavní důvody. Jeden je probíhající pandemie, která pohltila strategické úsilí většiny zemí o zvládání konfliktů.

Dalším důvodem je úpadek globálního řádu založeného na pravidlech, který je především prosazován neúctou či dokonce nepřátelstvím Donalda Trumpa vůči multilateralismu a diplomacii. Trump preferuje společné fotografie (jako s Kim Čong-unem) před dlouhodobě udržitelnými řešeními.

Není divu, že při zanedbávání spojeneckého systému se dva členové NATO, Turecko a Řecko, ocitli nebezpečně blízko konfliktu, přičemž USA se projevují pouze svou absencí.

Řešení by vyžadovalo multilaterální úsilí, přičemž EU již bohužel není neutrální stranou, která by je mohla vést - primárně kvůli zapojení Itálie a Francie do konfliktu ve východním Středomoří a s ním spojeného konfliktu v Libyi.

Němečtí politikové se obávají, že by jim turecký prezident Erdogan mohl v případě sporu vpustit do Evropy vlnu uprchlíků.

Jako vedoucí člen NATO mají USA v konfliktu klíčovou roli. Tu by mohly začít uplatňovat zajištěním toho, že se Turecko stane členem Východostředomořského plynového fóra založeného za účelem společného hledání ropy a plynu. Toto fórum tvoří Izrael, Palestinská autonomie, Egypt, Itálie, Řecko a Kypr. Současně by USA musely stavět na příměří v Libyi. Rozhodnutí sporu nebo dohoda o sdílení moci mezi oběma stranami občanské války by snížilo tlak na další hrozící mezistátní konflikty v regionu.

Stále ještě žijeme v unipolárním světě. Čína a Rusko dosud nepředložily alternativu, fungující modely vedení při řešení konfliktu a mírovém uspořádání. Dokud k tomu nedojde, svět bude dál očekávat, že se zapojí Spojené státy.

