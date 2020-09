Výzkumníci vyvinuli molekulu k ukládání solární energie

4. 9. 2020

Výzkumníci univerzity v Linköpingu vyvinuli molekulu, která pohlcuje energii slunečního záření a ukládá ji do chemických vazeb. Možné dlouhodobé využití molekuly se nabízí v podobě účinného zachycování solární energie a ukládání pro pozdější spotřebu. Současné výsledky byly publikovány v časopise Journal of the American Chemical Society (JACS).



Země dostává ze Slunce mnohem více energie, než mohou lidé využít. Tato energie je pohlcována solárními zařízeními, ale jednu z výzev představuje účinné skladování solární energie. To vedlo vědce z univerzity v Linköpingu ke zkoumání možnosti zachycení a ukládání solární energie v nové molekule. "Naše molekula může nabýt dvou různých forem: Základní, která dokáže pohlcovat energii ze slunečního záření, a alternativní formy, v níž byla struktura základní formy změněna a stala se mnohem energeticky bohatší, zatímco zůstává stabilní. To umožňuje účinně v molekule skladovat energii slunečního záření," vysvětluje Bo Durbeej, profesor výpočetní fyziky na katedře fyziky, chemie a biologie a vedoucí autor studie. Výzkumníci nyní prozkoumají, jak lze nejlépe z molekuly uvolnit uloženou energii. Podrobnosti v angličtině: ZDE

