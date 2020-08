Rozhovor Britských listů 313. Jak český stát nechává těžkého invalidu bez pomoci

Drastickým příkladem toho, jak vážně nemocní občané v České republice zjevně propadávají dírami v nedokonalé sociální síti, je příběh těžkého invalidy Jiřího Lofa. Pan Lof, řidič, je vážně postižen cukrovkou, a ischemickou srdeční chorobou. V lětě 2019 utrpěl infarkt a v prosinci 2019 mu byla amputována noha. V současnosti leží v nemocnici a čeká na srdeční operaci, mají mu udělat bypass. Jak svědčí v tomto rozhovoru z nemocnice, nezemřel pouze díky opakované finanční pomoci čtenářů Britských listů, protože sociální úřad na Praze 4 mu nepomůže, zřejmě ho tam považují za simulanta. Potíž je, že pan Lof bude po operaci zřejmě znovu potřebovat finanční pomoc, protože z nemocnice nemá kam jít. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 28. srpna 2020. Číslo účtu, kam můžete přispívat: 4183375013/0800, variabilni symbol: 220371



Tento týden nám pan Lof napsal:

Moc děkuji za pomoc a podporu, lidé pomohli, zvládl se uhradit nájem za červenec, na srpen bohužel nemám, tak jsem zase v panice co dělat.

V tuhle chvíli jsem v nemocnici, čekám na operaci srdce, budou mi dělat bypass.

Po operaci bych měl na 6-8 týdnů do lázní ale copak můžu? Nemůžu. Nemůžu si to dovolit, protože nemám za co. Stát stále nezajímám. A stálé žebrání a prošení mě ničí, celé dny v depresi čumím do zdi a jen bulim. Nemám sílu se zabít, i když vím že mi to dost lidí přeje. A už nemám ani sílu žít a bojovat.

Zítra možná pozítří mě čeká operace, když přežiju, tak nevím vůbec co dál.

Proto prosím o pomoc a žebrám. Nikdo jiný mi nepomůže.

Vážený pane Čuliku,Omlouvám se že je to tak chaoticky napsané už jsem psát nechtěl, ale nemám koho jiného, kdo by mi pomohl.