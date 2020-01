Případ pana Lofa - prosíme, pomozte!

26. 1. 2020

variabilni symbol: 220371











Dobrý den pane Čulíku,Je to více než rok, kdy jsme byli ve spojení kvůli pomoci s bydlením a pomocí pro našeho Jakuba Klapku, který měl rakovinu. Bydlení se tehdy díky kamarádce vyřešilo a od té doby bydlíme bez dluhu na nájmu.Jakub nás bohužel, opustil navždy, Bůh se rozhodl ze ho povolá k sobě, po dvou letech boje mu rakovina metastázovala do mozku, tak ukončili veškerou léčbu a dali nám ho domů na dožití. 17.12.2019 zemřel mamince v náručí, říkala že se usmíval, tak šel snad opravdu na lepší místo.Já jsem hned 20.12. nastoupil do vinohradské nemocnice, bohužel už se nedalo nic dělat a 24.12. na Štědrý den mi amputovali levou nohu v půlce stehna. K tomu se mi udělalo několik hnisavých abscesů a jsem na několika místech rozřezaný. Vytrhali mi vsechny zuby jako možnou příčinu infekce.Skupina mladých, kamarádů Jakuba se rozhodla pomáhat, pomohli s pohřbem, nyni im chtějí pomoci s nákupem elektroskútru a postele s hrazdou a polohováním.Pomůžete prosím se sdílením?Jsem na FB normálně jako Jiří Lof. Číslo účtu, kam můžete přispívat:4183375013/0800