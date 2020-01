Zjistěte, jaká osobní data na vás Facebook shromažďuje od mimofacebookových serverů a firem. Je to ohromující

29. 1. 2020









Všichni, kdo jsou znepokojeni ohledně moci, kterou má Facebook jak nás manipulovat a utvářet výsledky voleb, by měli být vysoce znepokojeni tím, jak nás Facebook sleduje. Zuckerberg se sice pořád veřejně omlouvá ale zde je realita: Facebook o nás shromažďuje stále větší množství dat a žádné zákony neregulují, k čemu a jak se ta data smějí používat.Soupeři jako Google vůbec žádnou aplikaci typu "Off-Facebook Activity" nezprovoznili.Aplikace "Off-Facebook Activity nám dává příležitost vidět v ošklivých podrobnostech, jak šmírovací systém Facebooku pro reklamu vlastně funguje.Průzkum veřejného mínění společnosti Pew, publikovaný r. 2019 zjistil, že 74 procent amerických uživatelů Facebooku vůbec netuší, že Facebook si pro každého z nás buduje osobní databázi informací, na jejímž základě na nás směřuje individualizované reklamy.Facebook umožňuje zadavatelům reklamy, aby posílali své reklamy nejsusceptibilnějším lidem - lidem, kteří jsou v případě politické reklamy nejlehčení přesvědčitelní.Facebook odmítá jakkoliv omezovat politickou reklamu a odmítá eliminovat lživou politickou reklamu.Facebook zneužívá určitých dat k tomu, že vás zařazuje do konkrétních "zájmových" skupin, například lidí, kteří žijí v Praze a mají rádi kočky.

Klikněte sem a uvidíte, v jakých jste kategoriích.Částečně jsou to informace, které jste na Facebook napsali sami. Ale pak existuje ještě celý svět informací, které Facebook shromažďuje, a ty jste mu neposkytli - a ani zřejmě nevíte, že je shromažduje.Jak získává Facebook tyto informace? Poskytuje svým partnerům špehovací software , které ti včleňují do aplikací, na internetové servery, do firemních zákaznických karet a do dalších systémů. Podle výzkumu Electronic Frontier Foundation má Facebook špehovací pixely anebo kód pro sdílení cookies asi na 30 procentech nejsledovanějšího 10 000 serverů.Špehování od Facebooku je velmi obtížné se vyhnout. Nemusíte nic likeovat ani se nemusíte na Facebook zalogovat. Vůbec nemusíte být na svém mobilu či počítači do Facebooku zalogováni - firmy budou samy posílat Facebooku informace o vás, které Facebook automaticky přičlení k vašemu účtu.Vaše činnost mimo Facebook není sdílená s vašimi přáteli, Facebook také nesdílí vaše osobní informace se zadavateli reklamy. Ti dostávají jen možnost zaměřovat svou reklamu na skupiny lidí s účty na Facebooku, kteří odpovídají určitým charakteristikám. Například by nějaká firma mohla požadovat, aby Facebook ukazoval její reklamy těm lidem, kteří se zajímají o určitý typ bot.Díky aplikaci "Off-Facebook Activity", vím já, například, píše autor ve, že americký supermarket Home Depot sdělil Facebooku, že jsem jej navštívil a díval jsem se tam na určité zboží. Časopissdělil Facebooku, jaké články jsem v něm četl a jaké technologie jsem při tom použil.Firma Ring, kterou vlastní Amazon, informuje Facebook, kdykoliv otevřu její aplikaci, která provozuje zvonek u mých hlavních dveří. Ring sděluje Facebooku, kdy já tu aplikaci otevřu, což je tedy pokaždé, když u mého domu někdo zazvoní. Facebook má tedy informace o tom, kdo kdy ke mně přijde.Facebook tvrdí, že omezuje šíření osobních zdravotních a finančních informací, ale je nejasné, jak dobře to vlastně dělá.zjistil, že špehovací kód Facebooku je na serveru, který prodává léky proti HIV.Neobávají se podniky, že zákazníci tohle všechno budou považovat za hodně přehnané? Většina firem si asi myslí, že se to zákazníci nikdy nedovědí.Facebook chce vytvořit dojem, že špehování uživatelů je naprosto normální. Zuckerberg pořád opakuje, že lidé chtějí vidět "relevantní" inzerci. Zeptal se vůbec někdy na to uživatelů Facebooku? Podle průzkumu společnosti Pew vnímá 81 procent veřejnosti potenciální rizika, jimž čelí v důsledku shromažďování osobních dat firmami.Můžete nařídit Facebooku, aby přestal používat informace o vaši mimofacebookové činnosti. Najděte si "Manage Future Activity" (Spravovat budoucí činnost) a kolonku "Future Off-Facebook Activity" (Budoucnost mimofacebookové činnosti) vypněte.Stránka "Off-Facebook Activity" obsahuje možnost nařídit Facebooku, aby to zrušil. Z této stránky klikněte na "Vymazat historii" ("Clear History"nc čímž nařídíte Facebooku, aby odstranil ta data z vašeho účtu.Poté musíte ještě informovat Facebook, že chcete, aby přestal dodávat nová data na váš profil v budoucnosti. Na téže stránce "Off-Facebook Activity" hledejte další možnost, "Manage Future Activity" (Spravujte budoucí činnost). Musíte nejprve zakliknout More Options (Další možnosti) - ano, oni to schválně dělají složité. Zaklikněte to a pak zaklikněte další knoflík označeny "Manage Future Activity a pak vypněte knoflík vede nápisu Future Off-Facebook Activity".Doporučujeme také změnit další zlovolné nastavení Facebooku. Na stránce Settings jdete na "Your Ad Preferences" (Vaše reklamní preference). ( TUDY se tam dostanete přímo). Pod hlavičkou "Ad settings" (Nastavení reklam) vyhledejte "Ads based on data from partners" (Reklama založená na datech od partnerů). Určitě to nastavte na "Not allowed" (Nepovoleno).A teď zklamání: Změna tohoto nastavení nedonutí Facebook, aby přestal o vás od jiných podniků sbírat data. Facebook tato data jen "odpojí" od ašeho profilu - což znamená, že budete méně manipulováni na základě vlastních dat.(Facebook kromě toho přislíbil, že od letošního léta budeme mít také možnost pozměnit nastavení tak, abychom byli vystavování menšímu množství politických a sociálních reklam na Facebooku a Instagramu. )

Co tedy můžete udělat, jestliže nechcete, aby Facebook o vás sbíral tato data? Musíte udělat víc.Na počítači použijte prohlížeč, který sleduje špehovací software, jako Firefox. Anebo přidejte k svému prohlížeči aplikaci, která blokuje špehování, jako je EFF's Privacy Badger . Používání Firefoxu s Mozilla's Facebook Container brání Facebooku spojovat se s jinými servery.Na mobilech je daleko obtížnější zablokovat špehování. Několik málo služeb, jako Disconnect Privacy Pro špehovací software blokuje, ale může také bránit fungování normálních aplikací.Konečným řešením je rozloučit se s Facebookem a Instagramem navždy a zlikvidovat váš účet. Zatím to však mnoho lidí neudělalo.Podrobnosti v angličtině ZDE