Brazílie: Probíhá genocida indiánů i kultury

30. 1. 2020 / Fabiano Golgo

Amazonský prales? Karneval? Pláž Copacabana? Domorodá indiánská kultura. Bossa nova? Samba? Ne... Brazilský prezident Jair Bolsonaro zakázal ministerstvu turistiky tyto věci propagovat. Od nynějška bude novou brazilskou ikonou Mickey (ano, ten americký myšák) a vláda bude nabízet turistické prohlídky, jejichž průvodci budou Brazilci oblečení do postav z Disneyho filmů. Ti, kteří znají brazilskou středostavovskou kulturu, rozumějí, proč je toto naprosto absurdní. Jen na ilistraci: Brazílie vstoupila do druhé světové války na straně Spojenců teprve po návštěvě Walta Disneyho a po výměně podpory pro vytvoření brazilské postavičky kresleného filmu (papouška Zé Cariocu, hvězdy některých hollywoodských filmů se zpěvačkou Carmen Mirandou).





Druhou částí oficiálního plánu, právě zveřejněného ministerstvem turistiky, je zaplatit americké herečce Sharon Stoneové, známé tím, že ve filmu Basic Instinct dala nohy od sebe, aniž měla na sobě spodní kalhotky, milion dolarů, aby natočila dokumentární seriál o dalších krásách Brazílie (tedy o čemkoliv kromě Ria de Janeira a amazonského pralesa).



Třetí částé oficiálního plánu, zveřejněného ministerstvem turistiky, je vyrobit kreslený film, který se bude distribuovat po celém světě, který "ukáže pravdu o odlesňování" - což v tomto případě znamená lhaní, že Amazonie není v ohrožení a že domorodí indiáni vlastně chtějí odejít z deštných pralesů a přestěhovat se do velḱých měst. Ne, tohle není vtip.



Čtvrtou součástí plánu je realitní televizní pořad s mezinárodními celebritami, které budou uprostřed vojenské pevnosti soutěžit o různé ceny.



Pátou částí plánu je propagovat židovské turistické atrakce (neptejte se mne, co to je a kde jsou, protože i když můj dědeček byl francouzský žid, vůbec nevím, že by v Brazílii byla jakákoliv židovská místa, kromě pár synagog, společenských klubů a škol) a vojenské základny. Bolsonaro je přesvědčen, že zahraniční turisti budou chtít trávit čas návštěvou vojenských základen. Zdá se to neuvěřitelné, ale je to smutná pravda.



Mezitím byl propuštěn ministr kultury, protože citoval Goebbelse ve videu, v němž v pozadí hrála Wagnerova hudba. Ve videu oznámil, že od nynějška bude brazilská kultura jen vlastenecká a bude jen šířit rodinné hodnoty. Pozvána byla známá herečka z jednoho televizního seriálu, aby převzala jeho funkci. Jejím prvním činem bylo, že najala evangelickou pastorkyni, která tvrdí, že brazilská kultura bude od nynějška vyjadřovat jen křesťanské hodnoty a nic jiného od vlády nebude dostávat žádnou podporu. Jejím druhým činem bylo, že oznámila, že zorganizuje tzv. "rodinné večírky" v blízkosti každé hip hop party, která se uskuteční ve favelách. Chce, aby se na večírcích, financovaných státem, hrála gospel music, čímž by se zachránily duše černošských teenagerů, kteří rádi rapují v tom, co je v Brazílii známo jako "funk". A akce jako rock and roll nesmějí od nynějška dostávat žádné federální finance. Vysvětlením je, že rocková hudba vede k užívání drog, které vedou k neodpovědnému sexu a ten vede k potratům.



Ministryně pro ženské otázky a lidská práva rozhodla, že školy už nebudou vyučovat o antikoncepci a vláda už nebude financovat prezervativy. Její politickou strategií je sexuální abstinence. Mladým lidem se bude sdělovat, že jedinou bezpečnou antikoncepcí je vyhýbat se sexu.



Návrat Brazílie do středověku pokračuje i v oblasti vzdělávání. Darwin bude nyní vyučován pouze v kontrastu s kreacionismem. Studentům se bude sdělovat, že obojí jsou přijatelné teorie. Ve státních školách je zakázáno používat slovo "gender" a charakterizovat vojenský režim z let 1964-1985 jako diktaturu. Stala se "revolucí". Přepisují se učebnice dějepisu a vláda nechala skartovat 4 miliony už vytištěných učebnic. Ministr školství se stal terčem posměchu, poté, co omylem jméno Kafka vyslovil jako "Kafta". Pětkrát.



Pro federální fakulty filozofie Marx nikdy neexistoval a sovětská revoluce se nyní studuje společně s nacismem, který je mimochodem nyní v Brazílii také považován za levicovou ideologii. Oficiální dějiny, vydané vládou, vysvětlují, že Hitler byl levičák, a přestože pronásledoval komunistickou stranu, jeho ideologie byla obdobná. Německé velvyslanectví protestovalo, protest byl ignorován. Kapitola o domorodých indiánech byla nahrazena kapitolou nazvanou "Historie židovského přistěhovalectví a vliv židů na brazilskou kulturu".



A ještě víc: všechny evangelikálské církve byly nyní úplně osvobozeny od daní. Budovy, kterých používají, všechny jejich nemovitosti, všechno, co kupují, včetně vrtulníků, je osvobozeno od daní. A Bolsonaro navrhl, aby všechny evangelikálské kostely v Brazílii (je jich nejméně 120 000) dostávaly elektřinu zadarmo. Také dostaly amnestii na své dluhy za posledních dvacet let.



Minulý týden vysvětlil Bolsonaro národu v televizním projevu, že "domorodí indiáni se mohou stát lidmi, jako jsme my". Stačí jen, aby opustili svůj zvířecí stav, vzdali se svých pozemků a přestěhovali se do velkých měst. Lidé po celém světě si neuvědomují, že celkem žije v Brazílii jen asi 800 000 domorodých indiánů a jen asi 300 000 jich žije v tradičním kmenovém prostředí, takže je relativně jednoduché zlikvidovat jejich živobytí a zničit jejich existenci jen za pár let. Domorodí indiáni jsou zabíjeni, policie na to nijak nereaguje. Za poslední tři měsíce bylo zavražděno protizákonnými dřevorubci nejméně 72 domorodých indiánů.



Probíhá genocida. Domorodých indiánů i brazilské kultury.

