Média veřejné služby v zemích s populistickými vládami ohrožuje i technologický pokrok

31. 1. 2020 / Jan Čulík





Soustředěný útok českých populistů na média veřejné služby, především na Českou televizi, která není ve svém zpravodajství nijak dokonalá, ale je to nejlepší, co země v současné době dokáže na poli zpravodajství mít, má obdobu v podobných útocích v jiných populistických zemích, v Maďarsku už byla nezávislá média zlikvidována zcela, v Polsku je veřejnoprávní televize TVP terčem veřejného posměchu, je naprostým otrokem vládnoucí autoritářské a hloupé strany Právo a spravedlnost a vede soustředěné nenávistné kampaně proti oponentům strany PiS, například zcela zjevně zavinila vraždu primátora Gdańska, když proti němu vedla tvrdou nenávistnou kampaň, což motivovalo šílence, aby primátora ubodal.

Pokud se na televizi dívají jen lidé nad pětapadesát, není zrovna světaborné si uvědomit, že televize končí. Ani ČT, ani BBC proti tomu nedělají nic.







Alarmující je i skutečnost, že v důsledku hlouposti anglických voličů (nová studie dokazuje, že Angličané hlasovali pro brexit v roce 2016 v důsledku nevzdělanosti a blbosti, studie dokázala, že kdyby jen o 3 procenta více Britů studovalo na univerzitě, hlasování pro brexit r. 2016 by nikdy nedošlo ) nyní za své mafiánské a podvodnické vlády Borise Johnsona napodobuje londýnská vláda ruské praktiky.Veřejnoprávní rozhlas a televize BBC se octly pod obrovským tlakem, denodenně jsou zjevné zbabělost a strach jejich novinářů. Prezentují chválu brexitu jako normální věc, přestože je to nesmysl, a neplní povinnost veřejnoprávního média věcně korigovat lži politiků. Generální ředitel BBC Tony Hall (který právě oznámil, že z BBC odchází, čímž vytvoří vážný problém) dokonce tvrdil, že "není úkolem BBC korigovat lži politiků ". Často mi v těchto dnech připadá vysílání televize BBC jak vysílání ruské televize. (Rozhlas je trochu odvážnější.)Ovšem BBC má velký problém, protože Johnsonovi ultrapravicoví sekerníci, kteří chtějí zrušit povinné placení poplatku za veřejnoprávní televizi, argumentují, že v dnešní době Amazon TV, Netflix a dalších internetových streamovacích televizních služeb "nikdo už veřejnoprávní televizi nepotřebuje" a ať rozhodne trh, zda zákazníci za veřejnoprávní televizi chtějí platit". Je to samozřejmě lživá a manipulativní argumentace, ovšem je pravda, že technologický pokrok mění postavení veřejnoprávních médií a ta nevědí, jak na to reagovat.Podobně jako na Českou televizi (když jsme před časem jedné redaktorce ČT nabízeli podle nás důležitý filmový projekt o mladých lidech, bylo nám řečeno, že na ČT se nedívá nikdo pod pětapadesát let a že proto žádné pořady pro mladé lidi dělat nebudou) se na televizi BBC v Británii mladá generace už vůbec nedívá a - bohužel - získává své informace téměř výlučně z YouTube, kde samozřejmě propadá vlivu absolutních pitomostí.Televizní stanice mají velký problém - nejen v důsledku tlaku populistických vlád, ale i v důsledku technologického rozvoje a neřešeného problému, že už asi nikdy k neinteraktivní! televizní obrazovce nepřilákají mladou generaci.