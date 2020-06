Geniální: Češi si zaplatí za manipulaci a politický marketing

"Velcí kluci" sobě: Čeští oligarchové dostanou dotaci na své dlouhodobě ztrátové mediální domy?

25. 6. 2020 / Bohumil Kartous

Mocnina druhá: vláda, v jejímž čele sedí majitel největšího soukromého mediálního domu v ČR, uvažuje o tom, že by poskytla soukromým médiím dotaci v řádu jednotek miliard. Mocnina třetí: rozhodovat má údajně velikost mediálního domu, přičemž největší mediální domy v ČR jsou v současnosti de facto vlivovými nástroji různých oligarchických skupin (Agrofert a Babiš rovná se Mafra, J&T a Křetínský rovná se Czech News Center, Penta a Dospiva rovná se Vltava Labe Press, TV Nova, Info.cz a kolem vznikající mediální koncern rovná se PPF a Kellner). Mocnina čtvrtá: Podpora poskytnutá těmto mediálním domům by měla mít podobu inzerce. Vládní inzerce. Aneb o čem "velcí kluci" sní, když zrovna bdí...





Klasická média ani jejich online mutace tomu nemohou nijak konkurovat. Od konce předchozí dekády jdou zisky médií, zejména tištěných, rapidně dolů. Jak vlivem klesajících nákladů, tak vlivem přesunu inzerentů do on-line prostředí a k jiným partnerům.





Čeští oligarchové nicméně nekupovali média proto, aby na nich vydělávali. Jistě, možná netušili, jak obrovský problém bude monetizovat informace v on-line prostředí, jak těžké bude vytvořit profitabilní businnesový model při placeném poskytování informací, tedy jak prodat jejich hodnotu. Nicméně profit nebyl a není důvodem, proč své mediální domy už několik let dotují z jiných zisků. Protože v takovém případě by média dávno prodali.





Důvodem, proč oligarchické skupiny ovládají média, je vliv, který jejich prostřednictvím mohou vyvíjet. V některých případech, jako je Babišova Mafra, jde nepokrytě o nástroje politického marketingu, které fungují velmi koordinovaně s vládní politikou. V některých případech, jako je Křetínského CNC či Kellnerova média, jde o nástroj podpory obchodních zájmů, případně nástroj na vyřizování si účtů s těmi, kdo jim nepřejí (jeden příklad za všechny, CNC vedlo prostřednictvím Blesku těžce manipulativní kampaň proti společnému vzdělávání , dodnes se spekuluje o tom, že v pozadí byly zájmy majitele fotbalového klubu Sparta Praha Křetínského spojené s financováním sportu přes ministerstvo školství).





Žádná vlivová skupina, která vlastní média, nebude váhat využít jich k ovlivňování diskursu. Proto je vlastní. A proto kalkulují zcela vědomě s tím, že budou doplácet na ztráty které jim provozováním takového businessu vzniknou. Koronavirová ekonomická krize sice problémy řady médií prohloubila, jelikož na několik měsíců vypadla médiím velká část zbývajících příjmů z inzerce, nicméně jde o náklady bohatých holdingů a finančních skupin, které mohou taková ztráty pohodlně sanovat z jiných zisků. Anebo se rozhodnout mediální tituly prodat.





Vládní dotace těmto vlivovým projektům je nápad idiotský a drzý. Ukazuje na zoufalost české politiky a její současnou neoddělitelnost od oligarchických skupin. Ukazuje, že když dojde na lámání chleba, jsou tyto struktury prostřednictvím "velkých kluků" schopny dohodnout se efektivně na tom, jaký díl si kdo ulomí. Ostatním se hodí drobky (pár tisíc korun na podporu nezávislých mediálních projektů prostřednictvím ministerstva kultury, na které ovšem dosáhnout není jednoduché). Zoufalá ČSSD bude klidně prostřednictvím ministerstva kultury platit velkým klukům jejich mediální hračky, protože doufá, že si prostřednictvím inzerátů zajistí buď přímý marketing, nebo skrytou mediální podporu v následujících kampaních.





Česká média nejsou v dobré kondici. Tato vládní injekce by ve skutečnosti znamenala další paralýzu jejich nezávislosti, je-li možné vůbec o nějaké mluvit. A český občan by tuto debilizaci ještě zaplatil ze svých daní...

Česká média se v průběhu předchozích deseti let dostala takřka kompletně do rukou českých oligarchických struktur. Důvod byl jednoduchý: zahraničním vlastníkům se mediální business na relativně malém českém trhu přestal vyplácet, neboť s rostoucí penetrací interentu se informace staly dostupné z velké části zdarma a - hlavně - se během několika let přesunulo těžiště inzerce (i zisky z ní) z jednosměrných médií do digitálního prostoru. Google a Facebook nabízejí inzerentům to, co žádná média neumí: z obrovské masy vyberou chirurgicky přesnou cílovou skupinu a předloží jí reklamu v líbivém balení (kontextu).