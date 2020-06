Jak skutečně zabránit návratu vražedné totality, jejíž obětí byla Milada Horáková?

25. 6. 2020 / Boris Cvek

Já jsem antikomunista, veřejně se k antikomunismu hlásím už mnoho let. Komunismus a nacismus jsou podle mne postaveny na stejném principu předurčenosti dějin, která ničí všechny ohledy a city v

Obecně nacisty nebo komunisty vnímám jinak než nacismus a komunismus. Jsou to lidé a lidé v určitých situacích. Samotný komunismus ani nacismus by neměly zdaleka svou obrovskou sílu realizovat masové vraždění, kdyby nebylo určitého typu společností, v nichž se rozvinuly. A monstrprocesy k nám přišly z bolševického Ruska jako vyjádření fungování tamní společnosti. Už vlastně ani nešlo o ideologii, která byla jen nástrojem, ale o moc a její udržení. S oblibou říkám, že všude tam, kde komunisti uchopili moc, zavedli vražednou totalitu. Ale to, že mohli uchopit moc, ba že se ta moc třeba v Rusku po Leninovi přeměnila ve stalinismus, bylo dáno nějakými principy fungování těch společností.



A na to by se měli soustředit všichni, kdo nechtějí návrat komunismu a nacismu, přičemž dnes nám spíše hrozí ten nacismus. Jakmile se rozvrátí demokratické instituce a převládne korupce a vzpoura mas proti elitám, nový Hitler nebo Stalin mají všechno přichystané a logika udržování moci povede k vraždění, které šíří strach a porobu. Největší nepřítel nacismu a komunismu, který skutečně může účinně zlikvidovat už jejich zárodky a neumožnit těmto ideologiím vůbec růst, je důvěra občanů ve fungující demokratické instituce a elity, které je zosobňují. A tím je úkol pro elity dán zcela jasně. Žádné rozhořčení nad zločiny nacismu nebo komunismu to nemůže nahradit, jakkoli je třeba si ty zločiny připomínat – ale připomínat si je máme především proto, aby byly mementem pro elity a motivovaly jejich schopnosti vytvářet funkční společnost.