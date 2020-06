Florida: Protestujeme proti ďábelskému spiknutí vnutit nám nošení roušek!!

25. 6. 2020

Meanwhile, in Florida.. pic.twitter.com/HBviAlNPQi — God’s wonderful breathing system back turner (@majorityfm) June 24, 2020

Moderátorka, CNN: "Na schůzi komisaře ve floridském okrese Palm Beach County vyvřel hněv přítomných, po jednomyslném hlasování učinit nošení roušek povinným. Bylo to opravdu ošklivé. Tady je ta scéna:""Vy opravdu nemůžete nikomu nařídit, aby nosil roušku, když víte že ta rouška lidi zabíjí! Ona doslova lidi zabíjí! My lid čekáme a my to víme. A všichni z vás tady, kteří poslouchají ďáblův zákon, budete zatčeni. A vy, paní doktorko, budete zatčean za zločiny proti lidskosti.""Problém s lidstvem dnes je je ignorance, arogance a apatie. Jen dál jděte cestou nejmenšího odporu. Dál poslouchejte televizi, která vám od narození vymývá mozky!""A oni chtějí zlikvidovat dokonalý systém dýchání, systém od Pánaboha. Všichni se k němu obracíte zády. ""Paní doktorko, já mám opravdu mnoho otazníků ohledně vašeho titulu a ohledně toho, co ve skutečnosti znáte. Je mi líto, paní, ale já si myslím, že jste zcela nedůvěryhodná. Měla byste se vrátit do školy a nechat se vzdělat."