Pojídači syrových ryb v Laosu

Pro studenty z Laosu, kteří v letech 1983 až 1989 přišli do České republiky studovat, je sladkovodní šnek vysoce nebezpečným živočichem, protože u 51,4 % z nich jsme diagnostikovali motolici Opistorchis viverrini (O. viverrini), která má vývojový cyklus v šnekovi a v rybě.





Z 5 510 cizinců, vyšetřených ve stejné době, jsme O. viverrini diagnostikovali jenom u Laosanů. Po prioritních výzkumech v Kambodži a tehdejším Jižním Jemenu jsme chtěli být první i v Laosu.





Do roku 1989 spravovalo finance určené pro vědecko-technickou spolupráci socialistických zemí ministerstvo průmyslu a obchodu . Peníze vyčleněné pro Laos se dlouhodobě nečerpaly, o Laos nebyl zájem.





Když jsem předložil náš záměr studovat v Laosu, ministerstvo ho odsouhlasilo a s ředitelem Parazitologického ústav ČSAV v Českých Budějovicích jsme odletěli do Vientianu uzavřít dohodu o spolupráci s laoským ministerstvem zdravotnictví.





Ministr nás přijal a prohlásil, že infekci obyvatel Laosu O. viverrini mají pod kontrolou.





„Roste zde bylina, kterou když pojídáte se syrovou rybou tak se nenakazíte“.





Při naší poznámce proč 50,5 % laoských studentů je infikovaných, odvětil, že o bylině nevědí; a audience skončila!





Na jednání v cizině nosím univerzální „otvírák“ lidských duší – becherovku.





Pozvali jsme dva mladé laoské kolegy na hotel a začali je obměkčovat. Když lahev byla téměř prázdná, jeden z hostů přiznal, že ministr je jeho blízký příbuzný, že se u ministra přimluví a dá věci do pořádku. Vrátili jsme se s podepsanou dohodou o spolupráci.





Kdo je ta motolice O. viverrini, měřící od 4 do 13 mm a v průměru 1 až 4 mm?





Vývojový cyklus motolice je složitý a začíná prozaicky ve výkalech, v nichž jsou vajíčka motolice. Vajíčka se musejí dostat do vody, aby se z nich mohly vyvinout larvy schopné infikovat prvního hostitele, sladkovodního šneka. V šnekovi se uvolňují larvičky-miracidie, které ze šneka pronikají do sladkovodních ryb, které jsou druhým hostitelem a v jejich svalovině je infekční stádium motolice.





Požitím syrové ryby se ve dvanácterníku uvolní dospělý červ, který se usadí v žlučovodech a žlučníku. Dožívá se až 25 let a je nejčastější příčinou rakoviny žlučových cest.





Infekce není bezprostředně život ohrožující; rakovina se vyvíjí po 30–40 letech, ale smrt nastává velmi rychle, během 3–6 měsíců od diagnózy.





Po příletu do Vientianu na Ústav Parazitologie a malárie jsme první měsíc seznamovali laoské kolegy s vyšetřovacími metodami, sbírali v terénu šneky, ryby a kočky jako nejčastější zvířecí hostitele O. viverrini. Bylo to zahřívací kolo, naše oči se upíraly na vodní přehradu na řece Ngum Nam.





A stal se zázrak, touha se vyplnila. Laoský kolega mi sdělil, že venku je zástupce ředitele elektrárny na přehradě a chce se mnou mluvit. Doslechl se, že ve Vientianu pracuje skupina československých odborníků a přišel se k nám vyšetřit na opistorchózu a malárii i s dalšími členy vedení elektrárny.





Když vyšetříme na opistorchózu a malárii zaměstnance elektrárny, poskytne celému týmu ubytování v klimatizovaných chatkách na břehu přehrady.





Souhlasil jsem a zvýšil nabídku, vyšetříme též rodinné příslušníky zaměstnanců přehrady. A šlo se na pivo!





Jenomže, laoští kolegové byli ochotní s námi jet za podmínky, že po dobu práce na přehradě budou dostávat svůj průměrný plat, aby rodiny doma měly z čeho žít.





Vypočítali jsme to na 1 000 USD, daroval nám je UNICEF, 2 litry éteru farmaceutický odbor ministerstva zdravotnictví a Lugolův roztok, dar od nemocnice Laosko-sovětského přátelství.





Žebrali jsme. Záviděl jsem německému kolegovi, přiletí na letiště s kreditní kartou, půjčí si auto, naloží do něj dovezený potřebný materiál a jde bádat!





Na přehradu jsme dorazili druhý den a ještě odpoledne místní pracovníci roznesli odběrové nádoby pro 35 osob. Druhý den ráno se všech 35 osob dostavilo i se vzorky k diagnostice.





Práce na projektu odsypávala, denně jsme v laboratoři vyšetřili kolem 50 osob. Jiný tým sbíral šneky, další chytal v řekách a přehradě ryby a v jejich svalovině hledali metacerkárie, které infikují člověka.





Denně jsme pracovali i více jako 10 hodin. Za necelé dva měsíce jsme vyšetřili 535 zaměstnanců elektrárny a členů jejich rodin. Infikovaných O. viverrini bylo 52 %, nejvíce ve věkové skupině do1 5 let – 58,8 %.





Vedení elektrárny o nás pečovalo.





Každý večer se ptali, co chceme druhý den jíst. Jednou jsem žertem vyslovil, že hada. Mezitím to byla polévka z kožnatky, maso z luskouna, divoké kočky a v džungli se našel had.





Když jsem to vyprávěl po návratu domu, dostal jsem přívlastek „Ten co pojídá hady“.





Po „usazení“ systému, přibyly i zážitky. U laoského kolegy jsem rodil až do jedné hodiny v noci. Něco se popilo, zpívali jsme, dělali hluk, udržovali otevřený oheň, vše proto, aby rodička byla vzhůru, netrpěla bolestmi a úspěšně porodila druhého potomka.





Dostali jsme pozvání na pohřební obřad. Velkolepý zážitek. Chlapi na dvoře hráli karty a popíjeli, ženy připravovaly jídlo a na patře ležel nebožtík obklopený mnichy monotónně odříkající modlitby.





Po snesení truhly na dvůr ji uložili na bambusová nosítka a blátivou cestou mezi rýžovišti jsme se ubírali na pohřebiště v lese. Tam se už tyčila vysoká hranice dřeva, na kterou vyložili truhlu. Mniši z vrcholu hranice spustili bavlněné šňůry a tři krát se zeptali mrtvého „Slyšíš nás“. Mlčel, neodpovídal, mniši ho prohlásili za mrtvého, „cesty živých a mrtvých se rozešly“. Hranici pohltil oheň a šli jsme domů.











Skončili jsme vyšetření pracovníků elektrárny a členů jejich rodin, ale i nadále zůstáváme v mateřské péči elektrárny. Začínáme vyšetřovat obyvatele vesnic kolem přehrady. Mnoho vesnic budovaly zejména kmeny z hor s vidinou hojností ryb ve vodách přehrady. První byla vesnička Don Mai, kde žilo 241 obyvatel v jednoduchých staveních. Náš laoský kolega tu potkal známého; strana ho vyslala z banky sem do Don Mai učit vesničany jak pěstovat zeleninu a porozumět vládní politice. Po krátkém rokování s „prezidentem vesnice“ začali přicházet spoře oděni vesničané, mnozí i bosí. Všichni chtěli vyšetřit.





Noc byla krátká, vesnice se probudila už před pátou. Najít intimní místo v lese, člun na vodu a zpět na pevninu. Další obec Nanin na břehu řeky Nam Ngum vzdálená od pevniny asi 3 km plavby lodičkou. Žilo v ní 430 obyvatel.





Přistáli jsme za slabého mrholení a uvedli nás do pagody. Rohože pro vyšetřování už byly rozložené na trávě. Vyšetřili jsme zejména děti do 15 let. Bály se našich bílých tváří, velkých nosů a pořád z nich někdo plakal.





Mnozí rodiče byli bosí, chudě oblečeni, i když věřím, že si pro tak mimořádnou událost oblékli to nejlepší. Pagodu spravoval mnich-umělec. Jednu zeď vyzdobil obrázky se sakrální tématikou. Jeden z nich, na balicím papíře, jsem si koupil.











Pak nejdříve prezident vesnice a po něm další, nám na zápěstí uvázali bílé provázky pro štěstí. Sundat je smíme nejdříve po týdnu, jinak budeme mít smůlu. Třetí vesnicí byla Khet Song s 975 obyvateli.





Většinou se živí rybolovem na přehradě. Kdo chce v Khet Songu žít, musí povinně denně odevzdat 15 kg ryb, za co dostane 4000 kypů. (aktuální kurz: 1 česká koruna = 382.746 laoský kip).











Tato data jasně potvrzují vliv životních a hygienických podmínek na prevalenci opistorchózy. Na základě našich dlouholetých výzkumů tuto tézi můžeme zevšeobecnit. Dnes se komplex kritérií ekonomických, kulturních, stravovacích, vzdělání, bydlení, přístup k nezávadné pitné vody, kanalizace apod., vyhodnocuje jako „sociální determinanty lidského zdraví“, (Social Determinants of Human Health).





Z 6 520 vyšetřených šneků patřících k 22 druhům, se na přenosu O. viverrini podílel jenom jediný druh, Bithynia siamensis goniomphalus. Další 4 druhy šneků se podílely na přenosu jiných motolic: Haplorchis taichui, Fasciola gigantika, Fasciolopsis buski a Schistosoma spindale.





Pitvou bylo vyšetřených 448 ryb 9 druhů. Metacercarie O. viverrini byly přítomné ve svalovině 7 druhů ryb.





Tyto výsledky jsou důkazem striktní specifičnosti O. viverrini na prvního mezihostitele – šneka, ale širokou druhovou variabilitu druhého mezihostitele – rybu. Chce se říct, že široká škála rybích mezihostitelů má uspokojit chuťové nároky konzumentů a tím naplnit „zákon o zachování druhu“.





Výsledky výzkumu v Laosu jsme publikovali v 16 publikacích výhradně v zahraničních impaktovaných odborných časopisech. Jejich citace jinými autory jsou nadstandartní vzdor tomu, že studovaná problematika parazitárních infekcí člověka je teritoriálně vázaná na oblast Jihovýchodní Asie.





Pět publikací je citovaných v monografii „IARC Monographs on the evaluation of Carcinogenic risk to Humans, Volume 61 Schistosomes, Liver flukes and Helicobacter pylori“, v prestižním dvacátém vydání monografie „Manson´s Tropical Diseases“ a v „Markell-John-Krotoski, Medical Parasítology, Eighth Edition“.





Toto vše jsme udělali od 23. května do 15. září 1989, tj. za 115 dní pobytu v Laosu. První 3 týdny po příjezdu jsme se seznamovali s personálem ústavu, sjednocovali diagnostické metody, možnosti sběru šneků a ryb, vše co se minimálně promítlo do konečného výsledku.









Protože Laosané nemohli vycestovat do Thajska, správu o výskytu parazitů přenášených potravou v Laosu jsem v zastoupení přednesl já. Zejména Američané z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Národního ústavu zdraví (NIH) oceňovali rozsah a kvalitu prezentovaných dat získaných za tak krátký pobyt v Laosu.





K Semináři se váže jedna pozoruhodná událost. O přestávce si ke mně přisedl pracovník ministerstva zahraničních věcí USA (US State Department). Jako pracovníkovi Akademie věd mi sdělil, že Američané se chystali podepsat dohodu o spolupráci mezi Československou akademií věd a US State Department, ale protože se Republika bude dělit na Česko a Slovensko, dohoda se odkládá a podepíše se až mezi oběma státy samostatně.





O rozdělení Československa jsem se dozvěděl 16. listopadu 1990, jenže Československo se rozdělilo až 1. ledna 1993, téměř po třech letech.





Proč američtí diplomaté navštěvují významné vědecké konference? A proč se československé ministerstvo zahraničních věcí dozvědělo o našem výzkumu v Laosu díky zástupci WHO v Laosu, který československému velvyslanci v Laosu popřál k úspěchu našeho výzkumu, a doporučil WHO v jeho pokračování?











Miroslav Množina ve své knize Dějiny Laosu se o našem projektu v Laosu zmínil jenom jedinou větou: „V roce 1989 realizoval v rámci vědeckotechnické spolupráce Parazitologický ústav Československé akademie věd v Laosu parazitologický výzkum“.





Poděkování: Děkuji kolegům z Parazitologického ústavu ČSAV, O. Ditrichovi a T. Scholzovi za pracovní nasazení. Jak sami tvrdí, práce na projektu byla pro ně nejlepší škola pro budoucí kariéru. Laoští kolegové T. Viengsay a S. Bouaphanh nebyli jenom členové týmu, ale kamarádi a učitelé místních zvyklostí a tradic.





P. S. Laos měl k 20. červenci 2020 19 potvrzených případů pacientů s Covid-19, lokalizované v hlavním městě Vientianu a bývalém hlavním městě Luang Prabangu.

Odhaduje se, že touto chorobou je ohroženo 67 milionů lidí, z nichž až 9 milionů je nakaženo v Laosu, Kambodži, Thajsku a Vietnamu.Jednou se servírovalo jemné maso, byl to had.Laosané s určitostí jedí i netopýry. Viděli jsme, jak po setmění vytáhli asi 3-4 metrové bambusové tyče, na jejichž konci byla rybářská struna s háčkem a na něm nějaký hmyz. S tyčí opisovali veliké oblouky a vábili hustě létající netopýry.Byl to zvláštní pohřeb, bez jediné slzy, zbavený smutku, život a smrt jako zákonité vazby v nekonečném budhistickém kruhu převtělování.K spaní nám vybrali patro prezidentova domu. Nasyceni lepkavou rýží (jednou z nejlepkavějších na světě) a ovonění pižmem buvolů pod námi, uleháme za tichého deště na podlahu z tvrdého dřeva.Náš pobyt končil v domě učitelky, ale i zdravotní sestry, která maturovala na Střední zdravotní škole v Trutnově. Pití i jídla bylo poskromnu, ale uctili si nás ceremoniálem Baci; ukousnout si rýže, kousek kuřete a napít se místní pálenky.Prevalence u vesničanů v porovnání se stejně starými zaměstnanci elektrárny byla téměř dvojnásobná. U vesničanů nad 20 let bylo infikovaných 85,7 %, u stejně starých zaměstnanců elektrárny jenom 56,6 % prevalence.Ale zúročilo se to! Ve dnech 14-17. listopadu 1990 se v thajskémkonal Seminář:. Ve zkratce: Parazitické zoonózy přenášené potravou.Pokračování se nekonalo, prázdný prostor vyplnili jiní! Podobně, jak se jinými vyplňovala vyklizená pole v Kambodži, Jemenu a Laosu. Neumíme budovat tradice a být partnerem pro nejlepší, neumíme se „prodat“.