Proč jsou Stars and Stripes na Trumpově popravčím špalku?

29. 6. 2020

"Stars and Stripes jsou noviny vojáka a nebudeme zasahovat." To řekl generál Dwight D. Eisenhower během 2. světové války, když jeden z jeho generálů hrozil zakázal tento list pod svým velením, protože se mu nelíbilo, jak kreslíř zesměšnil jeho výnos, že všichni vojáci - dokonce i ti v boji - musejí být vždy hladce oholeni, píše v redakčním komentáři list Washington Post.

"Mateřské noviny amerických ozbrojených sil," bylo nedávnější označení penzionovaného generála a bývalého ředitele CIA Davida Petraea. Jen před několika měsíci mluvčí Pentagonu uznal hodnotnou službu poskytovanou Stars and Stripes: "Jejich tvrdá práce a oddanost poskytování zpráv o tématech, ne nichž vojenské komunitě nejvíce záleží, jsou nadále hodnotné."

Tak proč je tato zpravodajská organizace, se svým důležitým posláním a historií, která sahá až k občanské válce, na popravčím špalku Trumpovy administrativy? Prezidentův fiskální rozpočet pro rok 2021 by eliminoval financování pro Stars and Stripes, v zásadě by je donutil ukončit provoz. Zpravodajská organizace, která produkuje deníky pro americké vojáky po celém světě a neustále aktualizuje svůj web, je součástí organizace Defense Media Activity v rámci Pentagonu, ale udržuje si redakční nezávislost a Kongresem je pověřena, aby se řídila principy prvního dodatku ústavy.

Představitelé ministerstva obrany se snažili představit škrty jako iniciativu šetřící peníze. Prosím. Rozpočet Pentagonu dosahuje 705 miliard, z nichž 15,5 milionu jde Stars and Stripes. Prezident Trump se netají svým pohrdáním médii - v jednu chvíli podle bývalého poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona označil reportéry za "špinavce", kteří by měli být "popraveni" - a navrhované zrušení odpovídá jeho širšímu pokusu média kontrolovat nebo omezit. Zatímco se administrativa snaží umlčet publikaci, která volá ministerstvo obrany k odpovědnosti, podkopává také nezávislost dlouho respektované vládou placené operace vysílání do zahraničí, včetně Hlasu Ameriky a Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda.

"Další odporný útok Trumpovy administrativy na svobodu tisku," prohlásil člen Sněmovny reprezentantů Seth Moulton, veterán námořní pěchoty a člen výboru pro ozbrojené síly o navrhovaných škrtech pro Stars and Stripes. Snaha obnovit financování v zákoně National Defense Authorization Act pro rok 2021 se ve výboru ani nedočkala hlasování, ale výbor se bude tématem zabývat. Doufáme, že Kongres udrží svou tradici silné oboustranné podpory pro Stars and Stripes, bude se řídit moudrou Eisenhowerovou radou a zajistí další provoz zpravodajské organizace, která americkým vojákům a jejich rodinám poskytuje kriticky důležité informace.

