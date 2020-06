Koronavirus: Už téměř 10 milionů nakažených

Průběžné zpravodajství:

25. 6. 2020

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 25 25 .6. bylo v ČR registrováno 10 777 nakažených (nárůst za posledních 24 hodin je 127 nových nákaz) nakažených, v nemocnici bylo 134 osob a 343 osob zemřelo. Nynejší hodnotu R v ČR neznáme.







- Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus konstatoval, že očekává, že počet nákaz koronavirem dosáhne příští týden 10 milionů. Dosud bylo pozitivně testováno na koronavirus 9.3 milionu lidfí a je registrovánu 478 289 úmrtí.

- Britští zdravotníci varovali před "reálným rizikem" druhé vlny koronaviru poté, co Boris Johnson oznámil dosud největší uvolnění karanténních předpisů.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Vynucování karantény v Evropě disproporčně postihlo nebělochy, jednotlivce i organizace, které se staly terčem rasismu. Jsou obětí násilí, diskriminačních kontrol totožnosti, vynucovaných karentén a pokut. Zjistila to analýza Amnesty International z 12 evropských zemí.- Dobrovolníci v Brazílii a v Jihoafrické republice dostali injekce s experimentání vakcínou proti koronaviru, kterou vyvinuli výzkumníci na Oxfordské univerzitě. Vakcína je vyvíjena ve spolupráci s farmaceutickou firmou AstraZeneca a je jedna z více než deseti vakcín, které se vědci rychle snaží otestovat a přivést na trh.- Slavný britský autor knížek pro dětí Michael Rosen se vrátil domů pona jednotce intenzivní péče, kde bojoval se smrtí. 6. června se pokusil o své první kroky a nyní na Twitteru píše o svém pokroku, jak se učí znovu chodit.- Mezinárodní měnový fond konstatoval, že globální ekonomika zaznamená v důsledku koronavirové pandemie propad v hodnotě 12 bilionů dolarů.- Ruskové a Američané budou mít zřejmě zakázán přístup do zemí Evropské unie. Připravované doporučení od nynější předsednické země EU, Chorvatska, navrhuje, že na území EU by měli být vpuštěni jen občané ze zemí se stabilní či klesající mírou infekce a z takových zemí, které mají "srovnatelnou nebo lepší epidemiologickou situaci".- Íránský náměstek ministra zahraničí požaduje, aby bylo nošení roušek povinné. Ve středu Írán zaznamenal největší počet mrtvých za poslední dva měsíce, tedy 133 mrtvých. Celkem v Íránu na koronavirus zemřelo 9996 osob.- Portugalsko zpřísnilo karanténu v Lisabonu a kolem hlavního města poté, co zaznamenalo v posledních týdnech tisíce nových případů.- Indie zaznamenala největší denní nárůst nových nákaz, 15 968 infekcí za posledních 24 hodin. Celkem je v Indii registrováno 456 183 nákaz.- Počet mrtvých na koronavirus v Latinské Americe v úterý překročil 100 000. Počet infekcí, nyní 2,2 miliony, se za méně než měsíc zdvojnásobil.- Rakousko vydalo varování, aby lidé necestovali do západoněmeckého státu Severní Porýní-Vestfálsko poté, co tam bylo zaznamenáno v maso zpracovatelské firmě ohnisko epidemie.- Sedm amerických států zaznamenalo dosud nejvyšší počet pacientů nakažených koronavirem a přijatých do nemocnice. Jsou to státy Arizona, Arkansas, Kalifornie, Severní Karolína, Jižní Karolína, Tennessee a Texas.