Britské ministerstvo vnitra "musí zlepšit zacházení s uprchlíky v Glasgow"

29. 6. 2020





Skotská vláda požaduje, aby britské ministerstvo vnitra podstatně zlepšilo zacházení s uprchlíky v Glasgow poté, co došlo v hotelu s množstvím uprchlíků k pobodání přítomných



Skotská vláda sdělila londýnskému ministerstvu vnitra, že očekává "důkladné vyšetřování" zacházení s uprchlíky v Glasgow během uzamčení země kvůli koronaviru poté, co v glasgowském hotelu pobodal jeden Súdánec šest lidí.



Varování od skotské vlády přichází v okamžiku, kdy organizace starající se o uprchlíky začaly požadovat bezodkladnou praktickou podporu pro ty uprchlíky, nejvíce postižené pátečním incidentem, zejména poté, co zaměstnanci v hotelu Park Inn byli předem upozorněni, že osmadvacetiletý Badreddin Adeddla Adam má vážné mentální problémy den před jeho útokem.





V neděli místní charitativní organizace požadovaly potraviny, telefony a telefonní nabíječky, stejně jako oděvy pro ztraumatizované obyvatele hotelu Park Inn, kteří byli v pátek večer přesunuti do jiného hotelu, ale nemají přístup k svým osobním věcem, protože hotel Park Inn je nyní scénou zločinu.



Sheila Arthur, ředitelka azylové charitativní organizace Community Info Source uvedla, že vzhledem k tomu, že ministerstvo vnitra odebralo žadatelům o azyl veškerou finanční podporu, obyvatelé hotelu Park Inn nemají možnost nahradit koupí to, co museli za sebou zanechat.



Dodala, že je nesmírně důležité, aby se skupině asi 90 mužů a žen, mnozí z nich jsou těžce ztraumatizováni útlakem a mučením, dostalo bezodkladné pomoci od psychologů.



Charitativní organizace pro bezdomovectví uprchlíků Positive Action in Housing požaduje nezávislé vyšetřování rozhodnutí umístit uprchlíky během uzamčení země kvůli koronaviru v hotelích a obnovení jejich finanční pomoci a ubytování v bytech. Tato charitativní organizace už předtím varovala, že tato zranitelná skupina lidí má rychle se prohlubující mentální problémy, že si opakovaně stěžuje na špatnou kvalitu jídla, na nedodržování sociálního distancování a na nedostatek peněz, což znamená, že si nemohou kupovat kredit pro své mobilní telefony, a tak nemohou být v kontaktu se svými právníky a příbuznými.



Nezávislé vyšetřování situace uprchlíků v Glasgow požaduje také Scottish Refugee Council. Opakované znepokojení nad zacházení s uprchlíky vyjádřil také komunální úřad v Glasgow a skotská vláda v Edinburku. Ministr skotské vlády pro komunity bude požadovat od londýnského náměstka pro imigraci, aby ministerstvo vnitra zajistilo bezpečí a svobodu od strachu pro lidi ubytovávané v hotelích.



Zaměstnanci hotelů, v nichž jsou uprchlíci umisťováni, vyjadřují znepokojení, že uprchlíci někdy projevují vysoce ztraumatizované, chaotické nebo agresivní chování.



