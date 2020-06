Koronavirus: 7.7 milionů lidí v Británii začátkem karantény hladovělo

Průběžné zpravodajství:

27. 6. 2020

Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku. 27.6. bylo v ČR registrováno 11044 nakažených (nárůst za posledních 24 hodin je 168 nových nákaz) nakažených, v nemocnici bylo 122 osob a 349 osob zemřelo. Číslo R je v ČR 1.2 !! Číslo R vyšší než 1 znamená exponenciální šíření infekce.



Evropská unie zakáže většině Američanům cestovat do Evropy, uvádějí zprávy. Činitelé EU sestavují seznam "bezpečných zemí", odkud mohou jejich obyvatelé do EU jezdit. Zakázán bude do EU přístup i lidem z Brazílie a z Ruska.





- Spojené státy zaznamenaly v pátek 45 242 nových nákaz, dosud největší denní množství nákaz. Celkový počet Američanů, kteří měli pozitivní test na koronavirus, je nejméně 2 a půl milionu.









Česká republika zaznamenala svůj dosud největší nárůst denního počtu nákaz od začátku dubna. Registrováno bylo za posledních 24 hodin 168 nových nákaz. Nejpostiženější je oblast východní Karvinné, informuje deník. Nicméně celkový počet nákaz i úmrtí v ČR je stále nízký: 11 044 nákaz a 349 úmrtí. Nákaza koronavirem se nyní šíří daleko více mezi mladými lidmi. Tyto informace přicházejí z USA, z Izraele a z Portugalska. Je to důsledkem zvýšeního sociálního kontaktu mezi mladými lidmi po uvolnění karanténních opatření. Zejména na Floridě, v Texasu a v Arizoně dochází k ostrému nárůstu nákaz u lidí mladších 40 let. V prvních týdnech koronavirové karantény v Británii hladovělo 7,7 milionu lidí, protože neměli peníze na potraviny, zjistila britská vláda. Nejpostiženější byly rodiny s malými dětmi a lidé ve věku 16-24 let. Rusko v sobotru registrovalo 6852 nových nákaz. Už druhý den poklesl tam denní nárůst počtu nákaz pod 7000. Celkový počet registrovaných nákaz v Rusku je 627 646. Celkový počet registrovaných mrtvých je 8969. Německo zaznamenalo 687 nových nákaz. Celkový počet registrovaných infekcí je tam 193 243. Počet mrtvých stoupl za posledních 24 hodin o 6 na 8954. Indie zaznamenala za posledních 24 hodin více než 17 000 nových nákaz, takže je nyní v Indii více než půl milionu nákaz. Indie je čtvrtou nejvíce postiženou zemí koronavirem, po USA, Brazílii a Rusku. V Brazílii se šíří koronavirus po venkově. Minulý týden bylo 60 procent nových nákaz registrováno v malých venkovských městech. Původně se koronavirus dostal do Brazílie z letišť a nejprve se rozšířil ve velkých městech, ale od konce května se šíří i po venkově.