Koronavirus se pozměnil a je teď o hodně nakažlivější

30. 6. 2020





Během jara došlo k změně struktury koronaviru. Tento pozměněný koronavirus nakonec téměř zcela ovládl Evropy a New York, zjistil Egon Ozer, odborník na infekční choroby na Northwestern University v USA. V květnu už byl přítomen v 95 procentech všech genomů, které Ozer analyzoval.



Na první pohled se ta mutace zdála triviální. Stavebními kameny bílkoviny na povrchu koronaviru je asi 1300 aminokyselin. V pozměněném viru se genetické instrukce pro jednu z těchto aminokyselin - číslo 614 - proměnily v nové variant z "D" (signalizující aspartickou kyselinu) na "G" (signalizující glycin).

Ale umístění této změny bylo signifikantní, protože k změně došlo v té části genomu, která kóduje kyselinu v bodácích koronaviru, jimiž se koronavirus dostává do lidských buněk tak, jako když zloděj paklíčem odemkne zámek.Varianta "G" ovládla svět.Z nejméně čtyř laboratorních experimentů vyplývá, že změna znamená, že se ḱoronavirus stal víc infekčním, i když tyto studie dosud neprošly peer-review. Z jiné nezveřejněné studie z Los Alamos National Laboratory v USA vyplývá, že pacienti s koronavirem s variací G mají v těle více viru, a je tedy pravděpodobnější, že ho budou více dále šířit.Pozměněný virus nezpůsobuje, že by lidi byli vážněji nemocní, ale rostoucí počet vědců je znepokojen, že změna učinila virus více nakažlivým.SARS-CoV-2, nový koronavirus, který způsobuje chorobu COVID-19, lze považovat za velmi ničivého zloděje. Virus není schopen žít či se rozmnožovat sám o sobě, tak proniká do lidských buněk a přebírá jejich biologický mechanismus, jehož prostřednictvím vyrábí tisíce svých kopií. V důsledku toho za sebou zanechává stopu poškozených tkání a vyvolává reakci imunitního systému, která je u některých lidí katastrofou.Proces kopírování viru je nepořádný. I když má virus kontrolní mechanismus pro řádné kopírování sama sebe, při kopírování často dochází k chybám, tedy k mutacím. Drtivá většina mutací nemá na chování viru vliv.Avšak několik málo genetických mutací, které ovlivňují bílkovinu bodáků viru, má význam.Tato bílkovina se připojuje k receptoru plnicních buněk zvanému ACE2. Ten buňku otevře a dovolí viru do ní vstoupit. Čím je efektivnější bodák viru, tím lehčeji se dostane virus do organismu svých hostitelů.Bílkovina v bodáku SARS-CoV-2 má dvě části, které ne vždycky řádně drží dohromady. V té verzi viru, který se rozšířil v Číně, ta vnější část bodáku - kterou virus potřebujek připojení se k lidské buňce - se často ulomila. Proto bylo pro virus obtížnější etablovat se v buňkách hostitele.K mutaci zřejmě došlo, aby se tato chyba napravila. Vir s variantou G má více bílkovin v bodáku a vnější části těchto bílkovin se tak často nelámou. Proto při laboratorních experimentech byl tento virus asi desetkrát nakažlivější.Pozměněný virus nevede k horšímu průběhu nemoci. Ani nepozměňuje reakci viru na protilátky u pacientů, kteří měli variantu D viru. Znamená to, že vakcína, vyvíjená proti původní verzi viru, bude účinná i proti viru verze G.Podrobnosti v angličtině ZDE