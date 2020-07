V USA zemřel na koronavirus slavný herec Nick Cordero (41)

Průběžné zpravodajství

6. 7. 2020



- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . 6.7. bylo v ČR registrováno 12515 nakažených (nárůst za posledních 24 hodin je 75 nových nákaz) , v nemocnici bylo 130 osob a údajně celkem zemřelo 348 osob. (Netušíme, jak je možné, že MZČR počet úmrtí v posledních dnech snižuje! ) Potíž je, že v ČR se systematicky netestuje a netrasuje, ani v Karviné , postižené novou vlnou epidemie, takže těžko říct, jak je tomu ve skutečnosti s nákazou. Číslo R je v ČR nyní 0.9. Číslo R vyšší než 1 znamená exponenciální šíření infekce.





- Na koronavirus zemřela americká divadelní hvězda Nick Cordero (41). Cordero hrál v populárních muzikálech na Broadwayi jako Waitress, A Bronx Tale a Bullets Over Broadway. Strávil v nemocnici více než 90 dní. Byl v nemocnici od 30. března, utrpěl sérii minimrtvic, sraženin krve, sepsi, tracheostomii a dočasně mu implantovali pacemaker. Byl napojen na ventilátor, byl v bezvědomí a museli mu amputovat mu pravou nohu. ZDE





- Počet případů na logaritmické škále, ze dne 5. července. V USA jsou nyní nákazou vážně postihovány republikánské státy, které Trump musí vyhrát.







- Pro většinu lidí je Covid-19 krátkodobá nemoc. Avšak existuje podstatná menšina pacientů, kteří zápolí s příznaky nemoci po dobu měsíce nebo i déle. Lidé trpí únavou, bolestivými svaly a nejsou schopni se soustředit. Světová zdravotnická organizace uvedla v únoru, že v mírných případech se lidé uzdraví z Covidu-19 přibližně do čtrnácti dnů po vzniku příznaků, ve vážných případech to trvá tři až šest týdnů. Avšak v řadě případů se nyní ukazuje, že případy, které byly zpočátku mírné, trvají dlouhé týdny až měsíce. Ti, kteří v akutní fázi nemoci měli vážný průběh, trpí úbytkem svaloviny, což vede k únavě. U jiných pacientů jsou poškozeny plíce, zjizveny, což způsobuje dýchavičnost a únavu. Je známo, že nemoc působí krevní sraženiny v plicích i v jiných částech těla a neurologické příznaky od mrtvic až po úzkost a depresi. University of Leicester nyní zahajuje projekt, v jehož rámci bude vyšetřovat tyto příznaky u 10 000 pacientů. ZDE