Imunita získaná koronavirem trvá jen dva tři měsíce - stádní imunitu tedy nelze trvale získat

Dr. Katie Doores, King's College, Londýn: Naše studie zkoumala reakci protilátek u lidí, kteří měli nákazu SARS-COV-2, a sledovali jsme je, abychom zjistili, jak dlouho ta reakce protilátek tvrá. Dobrou zprávou je, že jestliže jste měli množství protilátek při těžkém průběhu nemoci, ty protilátky zůstávají ve velkém množství po určitou dobu. Ale u některých lidí, kteří měli mírný průběh nemoci, reakce jejich protilátek je daleko nižší. Jakmile dosáhne vrcholu, protilátky začnou slábnout a do dvou tří měsíců je už nemožné je detekovat. Takže z toho vyplývá, že zřejmě lidský organismus neprodukuje dlouhodobé reakce protilátek, které by zabránily infekci. A to je velmi podobné tomu, čeho jsme svědky u sezónních koronavirových infekcí, které jsou v lidské populaci endemické.





Moderátorka: Tedy běžné chřipky?



Dr. Katie Doores: Ano, běžná chřipka.



Moderátorka: To zní jako hodně deprimující zpráva. Je to deprimující?



Dr. Katie Doores: Jiné studie ukazují, že i když protilátky rychle slábnou, lidé studovali reakce paměti, kterou infekce vyvolává, tak vidíte, že vzniká paměť buněk typu B. To by znamenalo, že jestliže jste opravdu vystaveni viru, tak nastane rychlejší vznik vaší imunitní reakce proti viru a možná nebudete mít tak vážnou nemoc, i když budete nositelem toho viru. Naděje existuje v tom smyslu, že většina lidí v naší studii produkovala ty neutralizující protilátky, a jestliže zároveň kromě toho vznikla i paměť, z toho by vyplynulo, že máte určitou míru imunity. Neznamená to, že to zabrání vaší nákaze, ale možná nebudete mít tu nemoc.



Moderátorka: Jaké jsou tedy dopady pro tu dlouho očekávanou vakcínu? Znamená to, že budeme muset být očkováni opakovaně? Nebo to bude muset být silnější vakcína?



Dr. Katie Doores: Když uvažujeme o imunitní reakci vůči infekci, vidíme obrovský rozsah nejrůznějších reakcí. U vakcíny ale lidé budou dostávat stejnou expozici, takže bychom očekávali jednotnější reakci. Takže jestliže vakcína bude více napodobovat tu vážnou infekci, a proto vyvolá vznik většího množství neutralizujících protilátek, které zůstanou funkční po delší dobu, pak možná to by bylo ideálním cílem, kdyby to vakcína mohla napodobit.



Moderátorka: Říká se, že protilátky jsou jen částí té věci. Někteří lidé prý bojují proti koronaviru prostřednictvím buněk typu T. Dává vám to naději do budoucna, že neuvažujeme jen o reakci protilátek?



Dr. Katie Doores: Ano, musíme brát v úvahu obě křídla imunitního systému, takže máte buňky typu T a buňky typu B . Buňky typu B produkují protilátky a ty se dají lehce studovat ve vzorcích krve. Takže se tomu věnuje hodně pozornosti, protože je to daleko jednodušší studovat než reakce buněk typu T. Takže když budeme uvažovat o ochraně od vakcíny a o imunitě u lidí, musíme studovat reakci jak buněk typu B, tak buněk typu T.



Moderátorka: Mnoho lidí doufalo, že brzo bude k dispozici nějaké řešení, ať je to vakcína nebo něco jiného. Vaše zjištění jsou pro to tak trochu studenou sprchou.



Dr. Katie Doores: Myslím, že je příliš brzo na to dělat razantní závěry, že to jsou velmi negativní data. Myslím, že tomu nebude tak, že by vznikla jediná vakcína, která v budoucnosti zabrání veškeré infekci. Ale je naděje, že lidé produkují správné reakce a jde o to udržet tyto reakce správným způsobem a opravdu porozumět, jak ochrana od vakcíny bude vypadat a jak to zlepšit.



Moderátorka: Znamená to všechno, co jste objevila, že musíte zabránit za každou cenu, abyste byla tím virem nakažena, protože jím můžete být znovu nakažena o několik měsíců později?



Dr. Katie Doores: Já bych opravdu nedoporučovala, aby se lidi snažili nechat se virem nakazit, aby získali imunitu. Myslím, že je opravdu zapotřebí kombinované vakcíny, má-li se pokročit s tou myšlenkou stádní imunity. Avšak já bych se snažila ten virus nedostat.







