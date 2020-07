Kim Čon-unova sestra zrušila Trumpova jaderná jednání

17. 7. 2020

Nyní nejsou na stole už ani ty nejmenší ústupky, upozorňuje Fred Kaplan.

Málokdo minulý týden zaznamenal prohlášení sestry severokorejského lídra Kim Čong-una. Indikuje, že v nejbližší době se již nebudou konat žádná jednání ohledně zbraní. A dokonce ani dohoda, kterou Kim vloni na summitu v Hanoi nabídl Trumpovi - odstavení jednoho jaderného reaktoru výměnou za zrušení všech amerických sankcí od roku 2016 - už teď není na stole.

Kim Jo-čong, první místopředsedkyně ústředního výboru Korejské dělnické strany a žena, jejíž moc stále roste, která v posledních měsících několikrát hovořila za svého bratra, minulý pátek prohlásila, že další summit s Trumpem by byl "nepraktický" a "vůbec by nám neprospěl".

Prohlásila, že jakýkoliv summit, nebo i jen pokračování rozhovorů na střední diplomatické úrovni, by proběhly jedině, pokud USA provedou "významné změny" ve svém "přístupu" a ukončí svou "nepřátelskou politiku" vůči Severní Koreji.

Jak už dlouho dávají najevo její diplomaté, pro Severní Koreu znamená ukončení "nepřátelské politiky" stažení všech amerických vojáků a jaderných sil - jinými slovy, prakticky všech leteckých a námořních sil - ze severovýchodní Asie, včetně Jižní Koreje a Japonska. (Někteří interpretují tuto frázi jako zahrnující takřka všechny americké jaderné zbraně, dokonce i rakety a bombardéry na území USA, protože mají dolet umožňující zasáhnout Severní Koreu.) Krátce řečeno, tato podmínka je mimořádně neatraktivní a Severokorejci ji vznesli, aby vyprovokovali rozepře mezi Washingtonem a jeho spojenci v regionu.

"Drahá sestra", jak je občas nazývána, prohlásila, že i kdyby Trump náhle přistoupil na dohodu, kterou odmítl v Hanoji, bylo by příliš pozdě. Její bratr "zcela vyloučil" myšlenku vyměnit odzbrojení za zrušení sankcí, a dodal: "Jsme plně schopni žít za jakýchkoliv sankcí." Ona tento bod několikrát zopakovala. "Musím jasně poukázat na to," prohlásila ke konci svého vystoupení, že "když hovoříme o významných změnách" na straně USA, "neznamená to zrušení sankcí". Znamená to konec "nepřátelské politiky".

