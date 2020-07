Koronavirus: V Rumunsku odešlo z nemocnice 624 nakažených pacientů

Průběžné zpravodajství

10. 7. 2020

- Rumunský Nejvyšší soud idiotsky rozhodl, že hospitalizace a umístění do karantény osob, které mají "jen mírné" příznaky nákazy koronavirem, je neústavní. Stovky osob nakažených koronavirem tedy odešly z nemocnic a šíří nákazu mezi obyvatelstvem. Ministr zdravotnictví Nelu Tataru upozornil ve středu v televizi, že více než polovina z 50 000 lidí, kteří měli povinně dodržovat kvůli nákaze karanténu po návratu ze zahraničí, tuto povinnost nerespektovali. Rumunsko ve čtvrtek zaznamenalo 614 nových infekcí, je to největší nárůst od vzniku pandemie. V Rumunsku, které má asi 20 milionů obyvatel, dosáhl počet registrovaných infekcí 30 789 a počet úmrtí 1834. Od poloviny března do poloviny května bylo Rumunsko v přísné karanténě.- Pandemie stále akceleruje, varuje Světová zdravotnická organizace. Počet potvrzených nákaz na světě dosahuje téměř 12 milionů. "Ve většině zemí světa není pandemie pod kontrolou. Situace se zhoršuje. Zemřelo více než 544 000 lidí. Celkový počet nákaz se za posledních šest týdnů zdvojnásobil," řekl v Ženevě dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.