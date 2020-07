O lidském faktoru

15. 7. 2020 / Karel Dolejší

Argument ve prospěch zabezpečovacích technologií je přitom velmi srozumitelný: Na jedné straně šetří personálu práci, na druhé dokáží pojistit provoz proti běžným lidským chybám. Pokud by byly běžně využívány i na menších tratích, neumíralo by tam tolik lidí. - Neumírali by zcela zbytečně lidé.

Technologie nicméně nefungují jen v dopravě. Politické instituce vzniklé po překonání absolutismu velmi podobně představují určitou technologii, která kompenzuje či redukuje individuální lidské chyby vládců.

Starý režim navenek vycházel z mimořádně optimistické politické antropologie, nicméně v praxi proslul sloganem "důvěřuj, ale prověřuj". (Formulovali jej ovšem ti, které už dávno nikdo neprověřoval, protože byli dost vysoko.) Komunistická NDR byla zřejmě hned po KLDR druhým nejprošpehovanějším státem na světě.

Demokracie to s optimistickou politickou antropologií ani teoreticky tolik nepřehánějí. Jejich hlavní slogan zní "Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně". - Jak už napovídá rozdíl ve formulaci, pozornost se nesoustředí ani tak na kontrolu obyčejných občanů, jako na ustavení kontroly nad držiteli moci. To je pro liberální demokracie klíčové téma. Bez účinné kontroly moci se tedy stávají dočista jiným politickým zřízením. Eufemismus "neliberální demokracie" o této zásadní kvalitativní změně nevypovídá takřka nic.

***

Aby se zabránilo dalším železničním haváriím, experti navrhují de facto rozdělit dosavadní funkci strojvůdce na vedlejších tratích tak, aby jí část vykonávalo a strojvůdce kontrolovalo automatické zařízení. V případě, že strojvůdce udělá chybu, ji dokonce technologie v některých případech dokáží včas zablokovat. To by zredukovalo pravděpodobnost fatálního omylu na minimum.

Tvůrci liberálně demokratického systému podobně přesvědčivě argumentovali, že nejlepší pojistkou proti špatnému použití či zneužití moci chybujícími držiteli je její důsledné rozdělení. Proto má existovat nezávislý tisk - nikoliv tisk vlastněný klíčovým oligarchou a současně premiérem, ani formálně veřejnoprávní média glajchšaltovaná extrémistickými aktivisty v mediálních radách.

Proto mají existovat nezávislé soudy nepodřízené politické objednávce.

Proto má existovat nezávisle vyšetřující policie, kterou neúkolují vládní politici.

Proto má být ekonomická moc oddělena od politické a vlastníci podnikatelských impérií nemají v politice co dělat.

Neboť když se uvedené neprovede, nebo ačkoliv to už bylo provedeno, lehkomyslně se to zruší, všechno náhle visí na vlásku jediného chybujícího činitele, který seshora řídí vše.

***

Ještě je velmi brzy a bylo by neohleduplné zpovídat cestující zraněné ve vlaku u Perninku - ty přeživší, samozřejmě.

Bude nicméně časem velmi zajímavé poslechnout si jejich názory ohledně populistické slevy na jízdném, kterou vládní ANO zavedlo mj. i za cenu výrazného ohrožení bezpečnosti na lokálních tratích.

Zda by si třeba rádi nepřiplatili za lepší služby, aby si je mohli nerušeně a ve zdraví užívat.

Podobně zajímavé bude za deset, za patnáct let zkoumat názory budoucích voličů na fakt, že mnozí Češi se výměnou za vcelku směšné kobližné snadno smířili s tak ohromným zhoršením politické bezpečnosti, které vyplynulo ze znefukčnění dělby moci a soustředění ohromných pravomocí v rukou jediného politického rádobyspasitele.

Až vlak jménem Česká republika jednoho dne z ničeho nic narazí do zdi.

Až následné vyšetřování překvapivě zjistí, že na vině bylo v prvé řadě "selhání lidského faktoru".