21. 7. 2020 / Jan Čulík

Minulý týden zemřela Elizabeth S. Morrisonová, významná skotská překladatelka z češtiny, kterou bychom měli všichni mít trvale v paměti. Udělala pro šíření české kultury v anglosaském světě velmi mnoho. Bylo jí 96 let.







Elizabeth Morrisonová pracovala celý život jako středoškolská profesorka v soukromé škole Hutchesons' Grammar School v Glasgow. Když odešla do důchodu, zjistila, že nemá co dělat.







Začala tedy chodit na hodiny češtiny na Glasgow University, tehdy ještě jsme měli plný pětiletý program bohemistických studií, než ho z nesmyslných důvodů v roce 2010 zrušil tehdejší děkan Murray Pittock. Byla vynikající studentkou, naučila se dokonale česky a protože zároveň - kromě znalosti dalších jazyků - vynikajícím způsobem ovládala češtinu, stala se od devadesátých let dvacátého století jednou z nejvýznamnějších překladatelů z češtiny do angličtiny.







Přeložila nejrůznější povídky, mám tu stále jí do angličtiny přeložený dobrý román Terezy Brdečkové Učitel dějepisu, pro který se nám bohužel nepodařilo dosud najít nakladatele. Redakčně revidovala jazykovými připomínkami na známých anglicko-českých a česko-anglických slovnících našeho kolegy dr. Josefa Fronka, které používá v České republice dnes skoro každý.







Její nejdůležitějším překladem jsou však dějiny české literatury dvacátého století od profesora pražské filosofické fakulty University Karlovy Jiřího Holého. Vyšly v roce 2008, druhé vydání r. 2010 pod názvem Writers Under Siege. Byly to první dějiny české literatury vydané anglicky po pětatřiceti letech (předtím v polovině sedmdesátých let vyšly anglicky v USA dějiny české literatury od Arne Nováka.)





Neměli bychom na Elizabeth nikdy zapomenout.