Koronavirus ve Španělsku: 40 % nemocných mladších 40 let, více než polovina bez příznaků

24. 7. 2020

Poslední zpráva Zdravotnického institutu Carlose III. odhalila, že 49,6 % pacientů neví, že by bylo v kontaktu s někým, kdo měl COVID-19, upozorňuje Elena G. Sevillanová.

Podle nové zprávy Zdravotnického institutu Carlose III. Španělsko zjišťuje rostoucí počty mladých lidí s chorobou COVID-19. Studie ukazuje, že nejvíce nových případů spadá do věkové kategorie 15-29 let. Dva z každých deseti případů onemocnění zaznamenaných po 10. květnu, kdy začalo uvolňování karanténních opatření, se týkají adolescentů nebo mladých dospělých. Z 25 600 případů analyzovaných ve zprávě bylo 40 % mladších 40 let. Průměrný věk koronavirového pacienta klesl z 60 let v dubnu na současných 48.

Ještě v dubnu bylo 83,3 % všech případů starších 40 let. Tehdy byly testy prováděny jen na pacientech s vážnými příznaky, kteří byli hospitalizováni. Nyní se testování stalo masovým a testy jsou doporučovány každému, kdo vykazuje symptomy nebo byl v kontaktu s nemocným. Díky tomu dochází k detekování velkého počtu asymptomatických případů. Podle zprávy 55 % pozitivně testovaných nikdy nezakusilo žádné příznaky onemocnění.

Dosud není jasné, kde je zdroj nákazy. Podle průzkumu 37 % pacientů neví, kde se nakazilo. každý čtvrtý se nakazil doma, 12,1 % v zařízeních sociálních služeb, 11,1 % na pracovišti a 6,1 % ve zdravotnických zařízeních. Také je zmíněno 25 případů nakažení ve školách.

Takřka polovina dotazovaných infikovaných (49,6 %) neví o žádném kontaktu s nemocným. To není dobré, říká Jesús Molina Cabrillana, mluvčí Španělské asociace preventivní medicíny, podle nějž by tento údaj měl být co nejnižší.

V Katalánsku dokonce až 74,4 % nakažených nemělo žádný kontakt s nemocným. To indikuje, že zde dochází ke komunitnímu přenosu a sledování kontaktů je neúčinné.

Mnohem nižší čísla naproti tomu hlásí Baskicko, Andalusie, Kanárské ostrovy nebo Aragonie.

Importované případy podle zprávy tvoří 1,9 % všech zjištěných infekcí.

Podrobnosti ve španělštině: ZDE