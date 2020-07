24. 7. 2020

Boris navštívil Skotsko, aby zachránil Unii. Úkol splněn - pro skotské nacionalisty



Komentář deníku Times:





Během středečních parlamentních interpelací zapřísahal šéf poslaneckého klubu skotských nacionalistů v Dolní sněmovně Borise Johnsona, Ian Blackford, aby Johnson navštívil Skotsko. Čím častěji, tím líp. Jen přijeďte! Protože čím častěji uvidí Skoti členy konzervativní vlády, tím větší bude podpora pro skotskou nezávislost. Následujícího dne Boris tu nabídku přijal. Večer si už přál, aby to býval neudělal.Byl to start častně ráno, měl-li Boris stihnout letadlo na Orknejské ostrovy a Boris se necítil nejbystřeji. Jako obykle ho přestalo bavit číst informace o tom, co má během cesty dělat, už v druhém odstavci, a tak raději požádal jednoho svého poradce, aby mu stručně vysvětlit, proč vlastně letí, než letadlo přistane."Je to docela jednoduché," řekl poradce. "Dominic Cummings to má celé připraveno. Krátce se zastavíte na dvou místech, natočíte pár klipů do kamery a pak se zatraceně zase rychle vrátíte do Londýna.""Klasický Dominik. Takže se nebudu muset setkávat s žádnými strašlivými skotskými nacionalisty, nic takového," neodvážný Boris reagoval. "Nedokázal by se znovu setkat s tou ženskou Sturgeonovou ani s novináři, kteří by mi dávali nepříjemné otázky.""Ne, ne. Je to všechno zařízeno. Setkáte se jen s prověřenými lidmi, kteří nebudou dělat žádné potíže. Vaším úkolem je jim připomenout, že kdyby bývalo Skotsko odešlo z Unie, zřejmě by všichni už byli mrtví na koronavirus, protože skotská vláda by byla vůči pandemii ještě více nemožná než je naše.""Co kdybych jim tam také odrecitoval báseň, kterou jsem vydal, když jsem byl šéfredaktorem konzervativního časopisu?" navrhl Boris."Hm...""Počkejte, je to ještě dál:"Možná ne, pane premiére. I když je to, zcela zřejmě vynikající báseň. Nechte si ji na gala recepci Konzervativní strany. Ruským oligarchům se to bude strašně líbit.""Když myslíte. A proč že letíme na Orknejské ostrovy?""Protože je to tam tak opuštěné, že protesty budou jen minimální."Po příletu do městečka Stromness čekali na Borise jeho bezpečáci a kavalkáda automobilů směřujících k přístavu. Jedinou známkou života bylo pár desítek demonstrantů u silnice, kteří mávali skotskými vlajkami, vlajkami Evropské unie a měli transparenty s nápisy "Zachraňme zdravotnictví! a "Blbec".Když dojeli do pustiny, auta náhle zastavila."Co se děje?" zeptal se Boris."Tady je to ideální místo pro televizní šot," řekl poradce."Ale jsme v pustině...""Přesně. Takže tady na vás nebudou křičet žádní demonstranti. A se správným úhlem kamery bude za vámi vidět v dálce město."Boris vylezl z auta a začal mluvit. Nikdo nemiluje Skoty víc než on sám. Proto se mají lépe v Unii protože kdyby je Londýn nedržel za ručičku, byli by všichni mrtví. A mluvit o novém referendu o nezávislosti je nesmysl, protože se už jedno konalo roku 2014. Takže je jedno, že teď existuje jasná většina požadující nové referendum, že Skotsko chce drtivou většinou zůstat v Evropské unii a že obyvatelé Skotska málokdy tolik pohrdali nějakým britským premiérem tak intenzivně, jak pohrdají Johnsonem."Vynikající šot," řekl poradce. "To by mělo přesvědčit nacionalisty, aby se dali na naši stranu. Teď zpátky do auta."Mezitím v Edinburku vystupovala Nicola Sturgeonová na své pravidelné koronavirové tiskové konferenci. Ne, nechce se během globální pandemie hádat o politice, ale myslí si, že bylo nevhodné, že pan premiér přijel do Skotska, zatímco lidé stále ještě umírají, a vytahoval se tam tím, kolik toho udělal pro Unii, zatímco Británie jako celek má největší počet úmrtí na koronavirus v Evropě.A ano, ráda by se bývala s Johnsonem setkala, kdyby býval měl dostatek zdvořilosti a požádal ji o schůzku, a taky by mu připomněla, že peníze pro koronavirová opatření z Londýna byly velmi vítány, i když to byly jen peníze, které si londýnská vláda půjčila. Takže kdyby bylo Skotsko nezávislou zemí, mohlo si půjčit ty peníze samo a pravděpodobně by je investovalo daleko inteligentněji vzhledem k tomu, že akce skotské vlády proti koronaviru byly o hodně efektivnější než akce Anglie. Ale vzhledem k tomu, že toto je tisková konference věnovaná zdravotnickým otázkám, nebude tohleto říkat.Odpoledne byl Boris překvapen, že se nachází na britské letecké základně Lossiemouth na východním pobřeží Skotska. "Co to tady děláme?" zeptal se. "Zastavujeme tady, protože potřebujeme natankovat?""Ne," řekl poradce. "Bylo to jediné druhé místo ve Skotsku, kde jsme mohli zaručit, že se sem nedostanou stovky demonstrantů."Při letu zpět do Londýna se Boris snažil spát, ale poradce mu sděloval všechno, co se toho dne zhatilo. Rozhovory s EU o brexitu jsou ve slepé uličce. Testování a trasování osob nakažených koronavirem zase nedokázalo kontaktovat potřebný počet osob.Nicola Sturgeonová mezitím zkontrolovala průzkumy veřejného mínění. Podpora pro skotské nacionalisty stoupla o další dva procentní body. Když na to přijde, vlastně by toho Borise ve Skotsku potřebovala častěji.