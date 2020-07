Jak elegantně potlačit svobodu médií

27. 7. 2020 / Karel Dolejší

Většinu prostředků, téměř 700 milionů, by měly získat soukromé televize Nova a Prima. Takřka 350 milionů by šlo soukromým rádiím. Printová a internetová média by si rozdělila po 400 milionech. Veřejnoprávní média dostanou ohlodané zbytky ohlodaných kostí.

To všechno údajně kvůli ovlivnění rozhodnutí, které už velká většina českých domácností v tuto chvíli dávno udělala.

Vládní úplatek médiím, kterým si kabinet kupuje pozitivní publicitu před říjnovými volbami, zní jako nekonečně pravděpodobnější důvod celého podniku než pokus poslat občany na opožděný letní odpočinek.







V pátek proběhla v Budapešti, hlavním městě posledního evropského spojence Babišovy ČR, masivní demonstrace proti likvidaci svobody tisku ZDE. Důvodem se staly odvolání šéfredaktora a masové rezignace personálu jednoho z posledních nezávislých listů v zemi, zpravodajského serveru index.hu. Po vyhození Szabolcse Dulla z pozice šéfredaktora ohlásili odchod všichni redaktoři a většina ostatních zaměstnanců redakce.

Oficiálním důvodem Dullova propuštění se stalo "napětí v redakci", které údajně nepříznivě ovlivňuje investory.

Tak jako v českém případě, i v tom maďarském vidíme zaobalování skutečných záměrů šíbrů jdoucích po krku nezávislým médiím do absolutně depolitizovaného ekonomistního jazyka bez chuti a zápachu.



Obě kauzy, česká i maďarská, přitom ve svém důsledku poukazují na dobře známý poznatek, který rozhodně nemusí nikdo znova objevovat.

Jde o skutečnou, nikoliv účelové vyspekulovanou lekci z konfrontace se starým režimem.

Pokud rezignujete na "pouhá liberální" občanská práva v naději, že tak získáte výměnou práva sociální, dříve či později ztratíte obojí. Nebudete pak mít ani svobodná média, která by veřejnost informovala o chybách a přešlapech držitelů moci, ani slušnou sociální zabezpečovací síť.

Protože dobrovolná bezbrannost vůči moci ještě nikdy nikomu žádná práva nezajistila.