Nákaza koronavirem na dětském letním táboře je vážným varováním

3. 8. 2020

Děti nejsou vůči koronaviru imunní, píše Washington Post. Zamysleme se nad epidemií, která se rozšířila na dětském letním táboře ve státě Georgia. Z 344 testovaných osob na táboře byly testy pozitivní u 260 táborníků a zaměstnanců tábora. V kategorií dětí ve věku 6-10 let jich bylo nakaženo koronavirem 51 procent, dětí ve věku od 11 do 17 let bylo nakaženo 44 procent, táborníků ve věku 18-21 let bylo nakaženo 33 procent.

Epidemie koronaviru na letním táboře v Georgii je nejnovějším důkazem, že děti pandemii neuniknou. Děti nesou podstatnou virovou zátěž. Nejsou tak vážně nemocné ani neumírají jako dospělí. Velkou nezodpovězenou otázkou je, jak intenzivně děti šíří nákazu a jaké budou dopady znovuotevření škol? Je to, co se stalo v Georgii, předzvěstí toho, co se bude dít, začne-li na podzim normální školní vyučování?Ze zprávy, která právě vyšla v časopise Journal of the American Medical Association Pediatrics, založené na zkoumíní 145 pacientů s mírným až středně závažným onemocněním v Chicagu, vyplývá, že děti nesou zřejmě stejné množství virového materiálu jako starší mladiství a dospělí. Předtím předběžná studie, kterou provedl v Německu Christian Drosten, také zjistila, že "virová zátěž se podstatnou měrou neliší" mezi mladými a starými lidmi.Děti, zdá se, trpí infekcí méně, i když malý počet dětí onemocněl velmi vážně. Registrovaný počet úmrtí na koronavirus u dětí ve věku pod 18 let je menší než 1 procento celkových úmrtí a tvoří jen 1 procent celkových hospitalizací, i když děti tvoří 22 procent obyvatelstva. Ze všech osob s pozitivními testy na koronavirus tvoří děti 7 procent. Analýza Národní akademie věd, strojírenství a lékařství uvádí, že více než 90 procent dětí s pozitivními testy na koronavirus "bude mít jen mírné příznaky"! a "jen malé procento symptomatických dětí (podle odhadů 1-5 procent dětí) bude mít vážné nebo kritické příznaky."Jak děti šíří nákazu je životně důležité, ale dosud tomu vědci řádně nerozumějí. Velká studie v Jižní Koreji zjistila, že děti mladší 10 let šíří virus v domácnosti nejmenším způsobem, avšak mladí lidé ve věku 10-19 let nákazu šíří intenzivněji než dospělí. Tato studie ovšem není ze škol. Kaiser Family Foundation informuje, že v těch zemích, kde se podařilo velkou měrou omezit komunitní šíření koronaviru, dokázaly znovuotevřít školy bez výrazného rozšíření epidemie, ovšem jsou příklady jako Izrael, kde otevření škol vyvolalo vážné obnovení epidemie. Zdá se, že mnoho záleží, jak silně se koronavirus šíří v komunitě. Rozšíření epidemie na letním táboře v Georgii je varováním, že nemoc se nevyhýbá ani dětem, ani dospělým kolem nich.Podrobnosti v angličtině ZDE