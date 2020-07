Ruští hackeři se snaží lživými články na internetu zdiskreditovat NATO

31. 7. 2020





Hackeři pracující v zájmu ruských bezpečnostních zájmů provádějí systematickou kampaň s cílem zkompromitovat zpravodajské servery v Polsku a na Litvě. Zveřejňují lživé zprávy, jejichž cílem je zdiskreditovat NATO, varuje nová analýza.



Součástí této kampaně - jménem "Ghostwriter" - je úsilí hackersky pronikat do redakčních systémů zpravodajských serverů, vymazávat tam články a nahrazovat je falešnými články, jejichž cílem je zdiskreditovat Severoatlantické společenství.



Například loni v září ruští hackeři takto pronikli do redakčního systému jednoho litevského zpravodajského serveru a do archivu jeho článků umístili lživý článek, tvrdící, že němečtí vojáci v NATO zneuctili jeden židovský hřbitov.Letos v květnu se stejným způsobem staly terčem hackerských útoků polské zpravodajské servery. Byly na ně včleněny články, které obsahovaly falešné výroky velitele americké armády v Evropě, který prý zesměšňoval schopnosti polské armády.Emailem byly rozeslány do světa maily, předstírající, že pocházejí z redakcí těchto polských zpravodajských serverů s odkazy na pživé články. Cílem bylo rozšířit povědomí o lživých článcích v ostatních médiích a ve státních institucích a dodat jim další důvěryhodnostei.Litevské servery se znovu staly terčem hackerského útoku letos v lednu. Hackeři na ně včlenili lživý článek, že první nákaza koronavirem v Litvě pocházela od amerického vojáka, který byl členem americké vojenské posádky chránící zemi před ruskou invazí.Výzkumníci ve firmě Mandiant, podniku specializujícím se na bezpečnost internetu, zaznamenali 14 různých incidentů. Argumentují, že incidenty jsou součástí širší kampaně proti NATO, kterou Rusko vede na internetu nejméně od roku 2017.Podrobnosti v angličtině ZDE