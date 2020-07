30. 7. 2020

Zvolili do velkých uvozovek, protože to bylo v kontextu ve kterém vyrostli, ovlivnění nedostatkem informací, nemožností si představit jaké to žít jinak. To, že šlo o - byť do nějaké míry i silně nevědomé volby přizpůsobení se - je skutečná síla traumatu.



To nemůže fungovat. Najde se dost lidí, které to bude zraňovat.





Ještě a v současné životní situaci nemají dost sebepodpory pro to, aby snesli analýzu. A uviděli své zkreslení, přikrášlování do role oběti nebo někoho, kdo nic nevěděl.



Analýza není dobrý formát, jak se k racionálnímu, ale i emocemi nabitému dialogu o traumatu přiblížit - analýza je pitva, rozbor. Bez emocí.





Lidi jsou traumatizovaní a potřebují zájem a podporu.





Aby si mohli uvědomit jaké to bylo a mluvit o tom plně.





Pracuji jako psychoterapeut.





Nejsou blbí nebo navedení. Jen popření je velmi užitečný a silný obranný mechanismus.





Brání nám se rozpadnout se na kusy, když bychom pravdu neunesli.





A anlýza přináší traumatizovaným pravdu způsobem, který je neunesiletný.





Vhodný formát by byl filmový dokument individuálních příběhů obyčejných lidí. Třeštíková a la výpovědi (ve smyslu hloubky a individuum), ale ne časosběrně (samozřejmě). Jen prostě zachytit v hloubce jak se lidem žilo se zaměřením na téma svobody a zneužívání moci a to jak se adaptovali.

Bez hnaní do polohy oběti nebo hrdinů.







Prostě jen do hloubky jak to bylo a důkladně.





Jen to zachytit a dát k dispozici do veřejného prostoru.



Ne do textu. Nikdo si to nepřečte.





Chce to pečlivé hloubkové osobní výpovědi nedisidentů.





A prásknout to na YouTube.



Máme poslední šanci, lidi co zažili padesátá léta začínají být za kognitivním zenitem.