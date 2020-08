Pobřežní záplavy by v následujících dekádách mohly pohltit až pětinu globální ekonomiky

Klimatická krize

4. 8. 2020

Nový výzkum, na kterém jsem se podílela, přichází s odhady, na kolik peněz nás může přijít environmentální destrukce v blízké budoucnosti. Pobřežní půda vystavená povodním by se do roku 2100 mohla zvětšit o 48 procent. Odhaduje se, že do té doby zhruba o polovinu vzroste zasažená populace a její majetek. Podle současného scénáře vysokých emisí skleníkových plynů a absence protipovodňové ochrany by ztráty na majetku mohly v roce 2100 představovat ekvivalent 20 procent světové ekonomiky.



To také znamená, že do roku 2100 by se počet osob vystavených pobřežním záplavám mohl zvýšit až na 287 milionů (tedy 4,1% světové populace), píše výzkumnice Ebru Kirezi na webu Conversation.