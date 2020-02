Klimatická krize: Kdy nastane kýžený zlom?

6. 2. 2020

Množství tepla, které lidstvo spalováním fosilních paliv vypouští do světových oceánů, v loňském roce dosáhlo nových rekordů, jak ukazuje studie nedávno zveřejněná v časopise Advances in Atmospheric Sciences . Sdělovací prostředky informovaly, že oceány se každou vteřinu ohřívají rychlostí pěti atomových bomb svržených na Hirošimu. A to po dobu uplynulých 25 let. Ačkoli jde o ohromující informaci, nejde o nic nového pod sluncem, píše na webu časopisu The Bulletin of the Atomic Scientists environmentalista Dana Nuccitelli.

Těm, kterým nevyhovuje analogie s atomovými bombami, by možná více seděla jiná analogie: Kdyby každý člověk na planetě měl puštěných 35 mikrovlnek po dobu celého života Justina Biebera (25 let), vyprodukovalo by se tolik tepla, kolik za posledních 25 let absorbovaly světové oceány.

Míra ohřívání se rovněž zvyšuje. V období let 1968 až 1992 se oceány oteplovaly rychlostí jedné atomové bomby svržené na Hirošimu za vteřinu. Kdybychom sáhli k druhé analogii, tak by šlo o ekvivalent tepla vyprodukovaného 7,7 miliardami lidí, kteří by po dobu 25 let měli puštěných 10 mikrovlnek.

Dobrou zprávou je, že se množství tepla, které více než 20 let vypouštíme do atmosféry, příliš nezvýšilo. Špatnou zprávou je, že je nutné, abychom se vyhnuli globální katastrofě. Proto je nutné, aby globální ohřívání začalo brzy a rychle ustupovat. To si ale vyžádá mezinárodní implementaci řady ambiciózních klimatických programů.

Nicméně spousta vlád spíše inklinuje k další těžbě fosilních paliv, místo aby tyto vlády realizovaly kroky nezbytné ke zpomalení globálního ohřívání. Političtí lídři mohou tuto katastrofální politiku provádět jen proto, že si je jen málo lidí vědomo naléhavosti klimatické krize.

„Rychlé oteplování planety pokračuje, a potvrzují to i poslední data o oteplování oceánů a atmosféry. Letošní leden byl nejteplejší v historii meteorologických pozorování a rekordů dosahuje i množství skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry. Naplnění cílů stanovených v Pařížské dohodě je zatím v nedohlednu," podotýká k tématu ekolog Alexander Ač z Centra výzkumu globální změny AV ČR.