Je Rusko velmoc?

5. 2. 2020

Poslední průzkum agentury Levada Center přitáhl značnou pozornost, protože zjistil, že jen 10 % Rusů má za to, že by Bělorusko mělo být absorbováno do Ruské federace - a jen o 13 % více se domnívá, že by obě země měly mít společné politické vedení.



Potenciálně ještě zajímavější zjištění, zejména s ohledem na propagandistické úsilí Kremlu, však hovoří o tom, že podíl Rusů, kteří považují dnešní Rusko za velmoc ("je nebo spíše je"), přestal růst a dokonce poklesl z 75 % v listopadu 2018 na 71 % v prosinci 2019. Není jisté, zda jde o skutečný zvrat nebo dočasné zakolísání. V březnu 1998 jen 31 % Rusů mělo za to, že jejich země je velmocí. To narostlo na 53 % v dubnu 2000, poté co k moci přišel Putin a zaútočil na Čečensko. V listopadu 2003 podíl klesl zpět na 30 %. Pak počet těch, kdo věří, že je Rusko velmoc, vzrostl na 61 % poté, co Putin provedl invazi do Gruzie, aby spadl na 47 % v listopadu 2011. Opět vzrostl na 63 % a 68 % po anexi Krymu a napadení Donbasu. A pak vzrostl na historické maximum na konci roku 2018. Znepokojivé je, že přesvědčení Rusů o tom, že jejich země je velmoc, bylo vyvoláno vojenskými akcemi a odporováním mezinárodním pravidlům. Toto zjištění naznačuje, že pokud by si Putin v budoucnu přál opět čísla zvednout, mohl by se chovat opět stejně. Podrobnosti v ruštině: ZDE

