7. 2. 2020 / Karel Dolejší

Britský premiér Boris Johnson chystá relativně velkorysý státní investiční plán. Musel by však být udržován nejméně po dobu deseti let, aby alespoň v hrubých číslech vyvážil negativní ekonomické dopady brexitu, tvrdí přední britský thinktank ZDE . Není divu, že Bank of England již snížila odhad letošního růstu britské ekonomiky z "působivých" 1,2 na 0,8 % ZDE

Hospodářsky špatně fungující a sociálně slabé regiony v Británii přijdou po brexitu o pomoc z evropského rozpočtu, která je fakticky živila. (Johnsonův plán nemůže tyto prostředky ze dne na den v žádném případě nahradit, takže jako nástroj udržení původně labouristických venkovských voličů v elektorátu Konzervativní strany s nejvyšší pravděpodobností selže.) Dělníci automobilek často ztratí práci, pokud už nebude možno bezcelně vyvážet produkci na evropský trh. Útěk investorů a finančních institucí z londýnské City už dávno v probíhá. Zajímá je otevřený trh, ne poměry a mentalita obležené pevnosti.

Samozřejmě i kdyby Johnsonův investiční plán nakrásně vydržel 10-12 let a v agregátních číslech vyrovnal brexitový propad, struktura ekonomiky po něm už nebude stejná jako dnes. Někteří náramně zbohatnou a jiní děsivě zchudnou. Britská společnost se i prostřednictvím státních investic rozdělí na ty, kdo brexitem vydělali, a ty ostatní, kteří kvůli němu byli biti.

"So many losers, but winner takes all," zpíval v jedné ze svých nejznámějších písní nedávno zesnulý exilový český skladatel, producent, kytarista a baskytarista Ivan Král.

Na brexitu většina britských občanů nakonec výrazně prodělá. Prospěje hlavně úzké skupině navázané na hospodářské zájmy spojené s brexitéry. Malá menšina si namastí kapsy na úkor všech ostatních, které ale bude chtít dál udržet v panickém strachu z polského instalatéra, aby se terčem emocí nestala sama.

Xenofobní brexitující Británie už nedovolí žádnému příštímu Davidu Bowiemu spolupracovat s muzikanty z východoevropské džungle jako byl "Ivan Kral", kteří špikují své písně podezřele politicky znějícími slogany...