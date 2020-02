Nikdo netrestá vraždění - Západ je na ústupu a mezinárodní právní pořádek skončil

8. 2. 2020

Ano. Máte pravdu, že to není jen problém, že se všechno v Radě bezpečnosti OSN dostalo do slepé uličky, jde o tom, že hlavní hráči na místě v severozápadní Sýrii, totiž Turecko, Rusko, Sýrie a Írán, tam bojují mezi sebou. Srovnejme to se situací v severovýchodní Sýrii, kde jsou americké jednotky, kde je americká přítomnost, kde vládne větší pocit americké angažovanosti. Lidé v severozápadní Sýrii, kterým my pomáháme, mají pocit, že se na ně takzvané mezinárodní společenství úplně vykašlalo. A to, že ani nemůžeme zajistit, aby byly dodržovány základní normy vedení války, dokazuje, jak hluboko jsme poklesli. A dokud nevznikne rozhodnost u mocností, jako jsou Spojené státy, a také, upřímně řečeno, u Británie, Francie a u dalších, aby zajistily, že toto má v širším diplomatickém angažmá prioritu, pak zůstanou lidé v Sýrii i nadále zcela opuštěni.Když se jako bývalý ministr zahraničí podíváte na současné mezinárodní instituce, nejsme my nyní svědky naprostého rozkladu poválečného mezinárodního pořádku? OSN je k ničemu.Já bych to řekl jinak, Krishnane. Řekl bych, že jsme svědky zneužívání pořádku, který vznikl po druhé světové válce. Jsme svědky zneužívání mezinárodního práva. Které vzniklo podle správného hesla "Už nikdy tohle znovu!" Jsme svědky toho, že multilaterální mezinárodní instituce jsou odsunovány stranou. Protože, uvědommě si, měla by to být OSN, která organizuje rozhovory o budoucnosti Sýrie, ve skutečnosti však byla OSN odsunuta stranou Ruskem, Íránem Tureckem, Sýrií, takzvanou skupinou pro Sýrii "Astana". Také jsme svědky zneužíváni moci na místě v samotné Sýrii a měnících se charakteristik války. Kdy 70 procent obětí jsou civilisté. Kdy je nebezpečím boj ve městech. Je pravda, že došlo ke krizi mezinárodní politiky. Protože Západ je ma ústupu a dává volnou ruku nejrůznějším jiným hráčům, kteří vyplňují vzniklé vakuum. Jsou to jak státní, tak nestátní aktéři. Uvědomme si, že podstatou tohoto traumatu v severozápadní Sýrii, je skutečnost, že máte velké počty, možná třicet, čtyřicet, padesát tisíc teroristů, kteří se skrývají mezi tři a půl miliony civilistů. A ohroženy jsou nyní životy těch tří a půl milionu civilistů.