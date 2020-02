Co znamená vítězství strany Sinn Féin v irských volbách?

11. 2. 2020





Sinn Féin, politická strana historicky spjatá s teroristickou Prozatímní Irskou republikánskou stranou získala v irských všeobecných volbách největší počet hlasů. Skončil monopol dvou irských hlavních politických stran, který měl kořeny v občanské válce před sto lety. Nikdo neví, jak bude vypadat příští irská vláda, píše Peter Geoghean.



Strana Sinn Féin získala v prvním preferenčním hlasování v sobotních volbách 24,5 procent hlasů, čímž téměř zdvojnásobila svůj počet hlasů ve srovnání s volbami v roce 2016. Podařilo se jí soustředit hněv voličů proti bezdomovectví, rychle rostoucím činžím a rozpadávajícím se veřejným službám.

Vládnoucí strana Fine Gael získala jen 20,9 procent hlasů a hlavní opoziční strana Fianna Fáil 22,2 procenta hlasů. Zelení získali 7 procent hlasů (nárůst o 4,4 procenta) ostatní 25,3 procenta hlasů. Roztříštěné výsledky povedou k nerozhodnému parlamentu. Žádná politická strana nezíská 80 hlasů - což by byla podmínka pro získání parlamentní většiny. ZDE V irských volbách šlo o každodenní záležitosti. Z irského hospodářského oživení nemá prospěch velká částe obyvatelstva, zejména ti, kteří se snaží najít dům či byt. Už v roce 2011 irští voliči odmítli stranu Fianna Fáil - obviňovali ji z toho, že ve finanční krizi přivedla Irsko k bankrotu - a nyní odmítli i druhou hlavní středovou irskou politickou stranu, Fine Gael. Společná volební podpora pro obě tyto strany bude asi jen 43 procent - je rekordně nízká.Strana Sinn Féin triumfovala a tím změnila irské politické poměry. Mohlo by to změnit postoj Irska vůči Británii. Ano, bude se konat referendum o sjednocení Severního Irska s Irskou republikou. Většina mladých irských voličů ho chce brzo. Ale především chtějí veřejné služby a lepší vyhlídky. Téměř třetina mladých lidí v Dublinu hlasovala pro Sinn Féin. Úspěch těchto republikánů zajistil, že byla zvolena také celá řada dalších levicových kandidátů, zelených, sociálních demokratů a dalších.Tsunami Sinn Féin nebyla automatická. Mnoho irských voličů chtělo změnu, ale rozhodlo se použít stranu Sinn Féin jako nástroj své nespokojenosti až relatvině pozdě ve volební kampani. V eurovolbách loni v květnu a v místních volbách nezaznamenala strana Sinn Féin výraznější úspěchy, stala se zdrojem alternativního konsensu až v posledních týdnech.Podrobnosti v angličtině ZDE