Nový etalon české "levice" - vyhnat chudé děti na ulici za trest za jejich rodiče

11. 2. 2020 / Boris Cvek

V nedělních Otázkách V. Moravce ekonomický expert Štěpán Jurajda opakoval levicové političce s titulem z London School of Economics, která je nyní v české vládě ministryní práce a sociálních věcí, že není možné trestat děti za jejich rodiče, že tvrdým faktem dávno dokonale ověřeným v rámci sociálních věd je to, že investice do znevýhodněných dětí se mnohonásobně vrací.

Paní ministryně, Jana Maláčová, nic z toho nezpochybňovala, ale trvala na tom, že dokud vláda nezačne systémově řešit obchod s chudobou, bude ona prosazovat tvrdá opatření proti chudým lidem, kteří neposílají děti do školy. Chvíli jsem měl pocit, že tím, že tyto děti za trest za jejich rodiče vyžene na ulici, do kriminality a do ještě větší bídy, než v jaké jsou dnes, je jakási strategie, jak tlačit na Andreje Babiše. Pak paní ministryně tvrdila, že desítky poslanců ve Sněmovně jsou připraveny její návrh zákona prosadit poslaneckou iniciativou, takže se mi vrátil obrázek, že jde o skutečnou politickou poptávku, nikoli o nějaký chytrý tah vůči Babišovi.

Ti politici si asi myslí, že tím získají kladné body u voličů. Taková ta velmi známá fantasmagorie: zatočíme se zneužíváním dávek a zachráníme české finance. Podle mne kdyby s tímhle místo boje s korupcí přišel Andrej Babiš v létě 2013 jako s hlavním tématem, tak jeho volební výsledek bude hluboko pod 5%. A to platí i pro volby 2017 a volby 2021. Tematicky je tenhle směr u většiny české veřejnosti, zdá se mi, dávno zdiskreditován Nečasovou vládou: chudé sedřeme z kůže, ale boháče necháme krást v miliardách, ať mají na jachty. Zejména je naprosto absurdní tímto způsobem lákat bývalé voliče levice, aby se vrátily od Babiše zpátky.

Do této debaty o nejchudších rodičích ve vyloučených lokalitách, které začínají produkovat negramotné lidi, zasáhl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, kterému někdo před vstupem do studia zapomněl v hlavě přepnout program, takže vykládal o tom, jak je důležité snížit zdanění pracujících rodičů, aby jim zůstalo více peněz na děti. Nebo také pan Jurečka usoudil, že by voliče lidovců mohla debata příliš znepokojovat nějakou etickou úzkostí, a proto je třeba upřít pozornost na jejich nedoceněné zásluhy.

A točíme se samozřejmě stále v tom samém kruhu, v němž se klidně můžeme točit i dalších třicet, padesát, sto let. Nemáme typ bydlení, který by byl dostupný pro nejchudší, ale ani typ bydlení pro ty jen o něco méně chudé. Je to další z věcí, které jsou ve vyspělých demokraciích běžné a zaručují jejich stabilitu, ale u nás nejsou. Proto máme obchod s dávkami na bydlení: různí podnikatelé nabídnou těm lidem velmi nekvalitní a strašně předražené bydlení, aby mohli sbírat dávky, které musí stát těm lidem stát platit, nemají-li skončit na ulici. Tohle je podle slov paní Maláčové naprosto jasné. Omezit byznys s chudobou tím, že se chudé děti vyženou na ulici, je ale opravdu děsivá metoda, nota bene od levicové političky. Co by na to asi řekli sociální demokraté v Rakousku nebo Německu nebo v západních zemích obecně?

Nedělní Otázky také umožnily politikům podívat se na nejnovější data průzkumu podpory politických stran: ČSSD má rovných pět procent. Ve sněmovních volbách 2017 to bylo 7,27%. Spadli i komunisté (z 7,76% na 6,5%), SPD (10,64% na 7,5%). KDU-ČSL i STAN mají 5% a TOP09 5,5%, což není oproti roku 2017 prakticky žádná změna. Zhruba na svém zůstávají také Ano a ODS: 30% a 12,5%.

Výrazný růst zaznamenali jen piráti: z 10,79% na 16,5%. Je to v zásadě pořád dokola. V příští Sněmovně už dost možná nemusí být levice ani středopravá reprezentace. Vypadnout může až 30% hlasů (šest stran krát necelých 5%), jež by se přerozdělily ve prospěch Ano, které, pokud nebude mít samo většinu, se bude muset spojit s SPD (u SPD bych si ale nebyl vůbec jistý, že také nevypadne), ODS nebo piráty.

Kdyby výsledky sněmovních voleb 2021 byly přesně takové, jaké jsme viděli v neděli v Otázkách, pak by ovšem s většinou 101 mohla fungovat stále současná koalice Ano se socialisty a komunisty. To by asi na další čtyři roky socialistům i komunistům spadl kámen ze srdce. Nic lepšího už asi nemohou čekat. Spíše ale bude pokračovat pád. První reálný signál přinesou krajské volby letos na podzim. Nezapomeňme, že socialisté utrpěli brutální debakl už v komunálních i evropských volbách, přesto nepřišli s žádnou zásadní personální a strategickou obměnou. Jsou totiž v pasti: jejich voliči jsou u Babiše a na Babiše se ČSSD bojí tvrdě zaútočit. Vlastně na to asi ani nemá, a to personálně ani mentálně.

Na něco jsem vlastně ještě zapomněl: slavná Trikolóra V. Klause ml. má 2,5%, přičemž předchozí výzkum stejné společnosti, zveřejněný v Otázkách, jí dával 6,5%. Příště by snad mohla spadnout blíže k nule. Moje předpověď pro toto uskupení v době slávy kolem jejího založení bylo číslo pod půl procenta.