Americké ministerstvo spravedlnosti svévolně snížilo trest pro Trumpova kamaráda, dva prokurátoři z protestu rezignovali

Asked about Roger Stone, Trump says he has an “absolute right” to tell the Justice Department what to do pic.twitter.com/AZRv9Aff7P

Roger Stone lhal Kongresu a vyhrožoval svědkovi, nutil ho, aby utajil styky Trumpovy kampaně s WikiLeaks. Byl shledán vinným ze všech trestných činů. To, že na Trumpův nátlak Barr zrušil rozhodnutí prokurátorů, je ostudným útokem na zákonnost. Už nemá ministerstvo spravedlnosti vůbec žádnou nezávislost?



Roger Stone lied to Congress and threatened a witness to cover up Trump campaign contacts with Wikileaks.



He was found guilty on all charges.



Barr overruling career prosecutors at Trump’s urging is a disgraceful attack on the rule of law.



Has DOJ no independence left? https://t.co/eMDGGmXXFi