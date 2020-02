Pozoruhodné názory z České republiky

Andrew Stroehlein: Takže dnes mi různí Evropané sdělili:





'No, nacisté vraždili civilisty, tak proč by je bývali neměli vraždit i západní Spojenci?"

(Toto konstatoval jeden docela známý český novinář v souvislosti s válečným zločinem Británie a USA, jímž bylo plošné bombardování Drážďan před 75 lety, dne 13. února 1945, kdy vznikla ohnivá bouře a v ní bylo udušeno a upáleno 25 000 civilistů. Docela známý český novinář se vyjádřil, že s tím naprosto souhlasí.)



"No, Saúdská Arábie trestá lidi za jejich názory a za jejich náboženství, proč bychom to tedy neměli dělat i my?"



Opravdu, lidi: Najděte si lepší vzory.



So, today, I had different Europeans tell me:



- Well, the Nazis slaughtered civilians, so why shouldn't the Allies have done it?



and...



- Well, Saudi Arabia punishes people for their opinion & their religion, so why shouldn't we?



🙄 Really, folks: Find better role models.