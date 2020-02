Pád Anglie do fašismu: Downing Street se odmítla distancovat od rasistických postojů nového premiérova poradce

Aktualizace: Krátce po napsání tohoto článku v pondělí večer oznámil Andrew Sabisky, že ze své funkce v Downing Street odchází. Předtím na tiskové konferenci tiskový mluvčí Borise Johnsona odmítl třicetkrát odpovědět na otázky, zda Johnson souhlasí se Sabiského rasistickými názory.



V pondělí večer Sabisky napsal - po ostré kritice ze všech částí britského politického spektra - na Twitteru toto:

"Čau lidi, mediální hysterie ohledně mých starých věcí na internetu je šílená, ale já jsem chtěl být vládě nápomocný, nikoliv být zdrojem odvádění pozornosti. Proto jsem se rozhodl rezignovat na svou funkci "dodavatele pro vládu". }...) Vím, že tohle mnoho lidí zklame, ale podepsal jsem smlouvu na to, že budu dělat skutečnou práci a ne že budu v ohnisku gigantické popravy mé osobnosti. Jestliže nemůžu pracovat normálně, nemá to smysl. Mám spoustu jiných věcí v životě na programu."

I know this will disappoint a lot of ppl but I signed up to do real work, not be in the middle of a giant character assassination: if I can't do the work properly there's no point, & I have a lot of other things to do w/ my life