Jak by si Trump vychutnal Sanderse

19. 2. 2020 / Karel Dolejší

Jak vidět, nejvíce na ráně zůstává varianta, která je pro Trumpa vůbec nejpříznivější: Roztříštěná opozice proti němu včas nepostaví žádného kandidáta a bude muset flikovat prezidentskou volbu takřka na poslední chvíli.

Druhou nejpravděpodobnější možnost pak představuje nominace člověka, který byl stejně jako Trump po léta středem zájmu sovětských a později ruských zpravodajských služeb - a jimi starostlivě kultivován. Jenomže zatímco kompromat na Trumpa leží většinou dobře střežen v ruských archívech, Sandersův už nějaký čas volně poletuje po internetu.

Jako starosta vermontského Burlingtonu se Sanders v roce 1988 vydal na svatební cestu do tehdejšího SSSR. Nechal si přitom zcela standardně předvést Potěmkinovu vesnici, kterou komunisté ukazovali všem zahraničním turistům ("Zolotoje kolco"), ale odmítl se sejít s nejslavnějším sovětským disidentem Aleksandrem Solženicynem - shodou okolností v dané době již dvanáct let žijícím ve stejném státě Vermont, avšak očerněným dezinformační kampaní, kterou proti němu z rozkazu Jurije Andropova vedla KGB ZDE.

Výsledkem neuvěřitelné předpojatosti, politické naivity a naprostého nedostatku předvídavosti jsou Sandersovy dobové projevy, kterých Trump, bude-li potřeba, s velkým úspěchem využije v příští kampani. Vychvalování životního stylu Sovětského svazu v předvečer jeho ekonomického kolapsu, nadřazování tohoto stylu nad americký způsob života (Trump by nikdy nic podobného nevyslovil, protože za prvé si to nemyslí, za druhé i on ví, jak nepříznivě by obyčejní Američané reagovali...) nebo vyřvávání odrhovaček polosvlečeným, vodkou zmoženým politikem - to všechno se ještě může náramně hodit, nehledě na fakt, že jde o historický materiál. Omlátit tohle o hlavu straně, která Trumpa obvinila ze spiknutí s Putinem, mu bude nesmírnou rozkoší.

Trumpově kampani zmíněný postup umožní krátkým spojením asociovat Sandersovy řeči o socialismu se zřízením v bývalém SSSR, které jej evidentně nadchlo a které z vlastního rozhodnutí odmítl posuzovat kriticky. A značná část amerických voličů na takovou hru přistoupí - půjdou volit Trumpa, aby jim někdo neudělal z "jejich" Spojených států rudý koutek.

Umírnění Republikáni donedávna odhodlaní volit proti Trumpovi Demokratickou stranu by museli pokrčit rameny nad kandidátem, kterého s čistým svědomím nemohou podpořit - stejně jako obyvatelé Evropy, pro něž mezi zahraniční politikou nacionalistického izolacionisty Trumpa a levičáckého izolacionisty Sanderse neexistuje příliš mnoho významných rozdílů. Oba budou v konečném důsledku ochotni kývnout Putinovi na nějakou novou Jaltu.

Bernie Sanders už jako starosta Burlingtonu snil o "socialismu" natolik zaslepeně, že se odmítal seznámit s fakty o tom, jak "socialistické" zřízení reálně funguje.

Dnes "pro změnu" někteří sní o socialismu natolik zatvrzele, že si odmítají přiznat, jakou katastrofu pro USA i světovou levici může přinést corbynizace americké Demokratické strany.