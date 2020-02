Syrské jednotky útočí na uprchlické tábory u turecké hranice

21. 2. 2020

Abú Muhammad, třicetiletý otec čtyř dětí, poprvé po dlouhé době odpočíval. Stejně jako tisíce Syřanů on a jeho rodina utekli na sever k turecké hranici v naději, že zůstanou naživu, napsali Husam Hezaber a Areeb Ullah.

Muhammadovi utekli z ar-Rafy východně od města Idlíb a předpokládali, že turecké pohraničí jim poskytne úlevu od probíhajícího útoku režimních sil.

Ale když Muhammad v pátek seděl se svou širší rodinou a doufal, že unikne zimnímu chladu v táboře pro vysídlené Fahíl al-Iz nedaleko města Sarmada, začalo ostřelování.

"První granát dopadl padesát metrů od našeho stanu. Vzal jsem svou rodinu a děti do nedalekého krytu," uvádí Muhammad. "Když jsme dorazili do krytu, šli jsme pod zem do sklepa. Ale další granát dopadl přímo na nás. Všechno co jsme měli bylo zničeno."

"Nikdy nás nenapadlo, že by Asad útočil u syrsko-turecké hranice."

Útok na tábor zranil tři civilisty a spálil několik stanů.

O den později syrské režimní síly bombardovaly další tábor, am-Muthannu na venkově západně od Aleppa poblíž turecké hranice. Tentokrát zabily jednoho civilistu a zranily čtyři další, podle očitých svědků a syrské agentury Tika.

V pátek ráno Omar Rahmún, bývalý syrský revolucionář, který přešel na stranu režimu, vyzval na Twitteru uprchlíky, aby utekli z táborů kolem hraničního přechodu Báb al-Hawa.

Jeho varování vyvolalo v táborech paniku a nejistotu, když mnozí vysídlení nedokázali pochopit, že by syrská vláda útočila na oblasti poblíž turecké hranice.

