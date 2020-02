Jak se ochránit před koronavirem

26. 2. 2020





Světová zdravotnická organizace doporučuje několik jednoduchých opatření proti šíření nákazy



Epidemie koronaviru je nová nemoc a vědci teprve zjišťují, jak se virus šíří mezi lidmi. Podobné viry se však šíří kašlem a kapénkami kýchání.



- Když nakažená osoba zakašlá nebo kýchne, kolem ní se rozšíří kapénky slin nebo slizu. Tyto kapénky padají na lidi v blízkosti a buď je rovnou vdechnou, anebo si je přenesou na rukou, jimiž se pak člověk dotkne obličeje a způsobí si infekci. Pro případ chřipek některé nemocnice definují možnost nákazy tím, že jste v okruhu 2 metrů od nakažené osoby, která kašle či kýchá nejméně 10 minut.

- Viry se také šíří kapénkami, které dopadnou na povrch předmětů, jako jsou sedadla v autobuse či ve vlaku nebo školní lavice. Otázkou ale je, jak dlouho dokáží viry na takovém povrchu přežít - to se liší od několika hodin až po několik měsíců.-- Existují nepotvrzené náznaky, že se virus dokáže šířit i od lidí, kteří ještě nemají žádné příznaky nemoci.Jak se ochránit:- Myjte si ruce: čistou, tekoucí vodou a mýdlem. Namydlete si ruce, i na hřbetu, mezi prsty, pod nehty a drhněte je alespoň 20 vteřin. Opláchněte je.- Zakrývejte si ústa a nos papírovým kapesníkem, když kašlete nebo kýcháte, pak kapesník vyhoďte do odpadků a umyjte si ruce. Pokud nemáte kapesník, kašlete či kýchejte do lokte, nikoliv do rukou.- Masky na obličej do určité míry chrání, protože blokují tekuté kapénky. Avšak nejsou schopny blokovat menší rozprášené částice, které dokáží proniknout látkou masky. Masky také nechávají nechráněné oči a existují důkazy, že některé viry šíří svou nákazu tím, že se dostanou do očí.- Obraťte se co nejdříve na lékaře, pokud máte horečku, kašel a nemůžete dýchat a zdravotníky informujte o tom, kde jste byli a s kým jste se setkali.- Pokud navštívíte trhy s dobytkem, vyvarujte se nechráněného styku s živými zvířaty a nedotýkejte se povrchů, kterých se dotkla zvířata. Na českém internetu se šíří lži, že koronavirus nepostihuje zvířata. Není to pravda.- Pokud jste v oblasti nákazy, nekonzumujte syrové či nevařené potraviny vyrobené ze zvířat a dávejte si pozor při zacházení s nevařeným masem, mlékem či zvířecími orgány, abyste nenakazili nevařené potraviny.- Pokud jste se za posledních čtrnáct dní vrátili z oblasti nákazy v Číně či jinde, zůstaňte doma a 14 dní se nestýkejte s lidmi. To znamená nechodit do práce, do školy ani na veřejnost.- Pokud jste se vrátili z nakažené oblasti a máte vysokou horečku, kašel a teče vám z nosu a nemůžete dýchat, nechoďte ven z domova, dokud nedostanete instrukce od lékaře.Podrobnosti v angličtině ZDE