Turecko otevřelo hranice uprchlíkům do Evropy

29. 2. 2020

Reportér Channel 4 News Paraic O'Brien v Turecku: V sobotu návrat k dnům uprchlické krize z roku 2015. Stovky lidí se za posledních čtyřiadvacet hodin pokusily přejít hranici do Řecka z Turecka. Byly zastaveny na řecké hranici slzným plynem. Samozřejmě jsme se nevrátili do roku 2015 a počty jsou ve srovnání s tím rokem malé. Dnes je rok 2020 a je tomu 48 hodin poté, co bylo v Sýrii usmrceno 34 tureckých vojáků.



Spojitost: turecký prezident Erdogan, zde se účastní v Istambulu pohřbu jednohgo z těch vojáků.



Erdogan: "Hostíme v naší zemi 3,7 milionu syrských uprchlíků. Nejsme v situaci, kdy bychom mohli přijmout další vlnu migrantů."



Erdogan nařídil pohraničním strážím, aby dovolili uprchlíkům a migrantům přístup k hranicím Evropy. Je to jeho způsob jak donutit Evropu, aby se angažovala ve válce v Sýrii po útoku syrskou a ruskou armádou na turecké jednotky. Jeho vzkaz Rusku, poté, co v pátek večer hovořil telefonicky s prezidentem Putinem: Přestaňte podporovat Asada. Nechte poslední vzbouřeneckou enklávu, Idlíb, nám.



"Řekl jsem toto panu Putinovi: Co to tam děláte? Jestli si tam chcete založit základnu, tak to udělejte. Ale jděte nám z cesty. Nechte nás, abychom si to vyřídili se syrským režimem. My uděláme cokoliv, co bude nutné."V pátek a přes noc na sobotu došlo v důsledku útoku na turecké jednotky v Sýrii k zintenzivnění útoků na Asadovu armádu i na jednotky Hezbollah. Je to míra agrese, která, pokud to bude pokračovat, vážně ochromí vojenské schopnosti syrské armády. Nemluvě o jejich spojencích.Rusko zatím stojí stranou a dovoluje Turecku, aby Asada potrestal.A mezitím Turecko vpustilo uprchlíky a migranty do Evropy. Turecká televize vysílá takového záběry po celý den.Reportér Paraic O'Brien na místě: Sítuace na řecko-turecké hranici je katastrofální, i když je to do určité míry vyvoláno uměle. Pokud chcete pochopit, jak je to s opravdu globální uprchlickou krizí, pojďte na tu druhou hranici, Turecka se Sýrií. Právě jsme v pozadí slyšeli dělostřeleckou palbu.Tohle je tábor Atima o velikosti města, v Sýrii. Nedaleko odsud je pohraniční město Rahanly plné uprchlíků. Dvě ženy z nich jsou členky ženské organizace, která podporuje ženy, jimž byly amputovány končetiny v důsledku bombardování v Sýrii. Jako šestnáctiletá Rooah al Saleh. Její domov v Idlíbu byl zasažen leteckým úderem:Rooah al Saleh:"Museli mi amputovat levou paži. Také jsem přišla o pravé oko."Reportér: Rohan představuje mnoho dalších obětí. Uprchlíky, kteří přišli o hodně více než jen o končetiny.Rooah al Saleh: "Někdy mám pocit, že nemohu dýchat. Ale díky Bohu, se snažím být trpělivá. Je mi téměř sedmnáct let. Byla jsem raněna před dvěma lety a můj snoubenec mě proto opustil. Celá moje rodina je pořád ještě tam."Reportér: Rooah je v Turecku a její rodina je stále ještě v Idlíbu. Teď bohužel představují ještě něco jiného. Pěšáky v geopolitické hře. Naděje dosud neztracená, ale rychle mizící.Reportér živě: Doufám, že vás naše reportáž informovala o tom, co se tu děje. Nejsme daleko od syrské hranice. Za posledních čtyřiadvacet hodin dochází k intenzitě nejrůznějších prohlášení a rozhovorů. Íránský prezident Ruhání, Asadův spojenec, jednal s tureckým prezidentem Erdoganem, turecký ministr zahraničí požadoval, aby se Spojené státy více vojensky angažovaly, rakouský kancléř chce zase zavřít hranice po balkánské trase jako v roce 2015. A mezitím, a je důležité na to nezapomínat, bombardování v provincii Idlíb pokračuje. A proto, jak nám sdělily humanitární organizace, uprchlíci prchají z měst do táborů, jako je ten, co jste viděli v naší reportáži. Turecká hranice je uzavřena. Takže tohle jsou doslova lidé zády k pohraniční zdi.Videoreportáž ZDE