Brazilský princ, dědic brazilského císaře z 19. století, podpořil Bolsonara v jeho výzvě k protestům, které mají zlikvidovat parlament

28. 2. 2020 / Fabiano Golgo

Luiz Philippe of Orléans-Braganza, prapravnuk Doma Pedro II., posledního brazilského císaře, který se téměř stal Bolsonarovým viceprezidentem (jen několik minut před oznámením jehjo jmenování vedly Bolsonara pochybnosti o jeho sexualitě k jmenování generála Hamiltona Mourão), oficiálně vyjádřil podporu pro prezidentův apel na veřejnost, aby vyšla 15. března do ulic a požadovala, aby "generálové" zlikvidovali parlament a Nejvyšší soud, a dovolili tak Bolsonarovi, aby "činil to, k čemu ho lid zvolil".





Princ strávil posledních několik měsíců poté, co bylo prozrazeno proč se nestal Bolsonarovým viceprezidentem, úsilím dokázat, že není homosexuál a také, že to nebyl on, kdo byl zachycen na videu, jak bije před svým domem bezdomovce baseballovou pálkou (to je předmět, který se v Brazílii hned tak nevyskytuje, protože se v Brazílii žádný baseball nehraje - princ žil do roku 2001 v USA).





Princ byl zvolen federálním poslancem pro tentýž Kongres, o němž nyní chce, aby ho "lid" zlikvidoval. Byl zvolen proto, že podporoval vytvoření nové ústavy, inspirované brazilskou ústavou z roku 1824, v níž je podstatou vlády v zemi monarchie.





Princ se vyjádřil, že "nejdůležitější věcí pro obyvatelstvo je, aby se postavilo proti parlamentu, neboť jednotliví poslanci byli všichni zvoleni jen několika statisíci hlasů, kdežto Bolsonara zvolilo 57 milionů voličů, takže musíme naslouchat jen jeho přáním."





Šlechtic varuje, že jestliže nebude parlament zlikvidován, povede to k Bolsonarovu impeachmentu. Tvrdí, že "Kongres za scénou připravuje spiknutí, jehož cílem je připravit impeachment prezidenta, a tak je nutné jednat jako první, než to udělají". Protest plánovaný na 15. března je prý součástí Bolsonarovy obranné strategie.